Debati për guvernatorin e Kalifornisë: Becerra e lidh Hilton-in me Trump-in, kostoja e jetesës dhe Inteligjenca Artificiale në qendër
Xavier Becerra dhe Steve Hilton u përballën mbrëmjen e së mërkurës në debatin e tyre të parë për postin e guvernatorit të Kalifornisë, me fokus te taksat, kostoja e jetesës, emigracioni dhe Inteligjenca Artificiale.
Mbrëmjen e së mërkurës u mbajt në CNN debati mes dy kandidatëve për guvernatorin e Kalifornisë: Xavier Becerra (demokrat, ish-sekretar i Shëndetësisë në administratën e presidentit Joe Biden dhe ish-prokuror i përgjithshëm i Kalifornisë, favoriti i garës) dhe Steve Hilton (republikan, ish-prezantues i Fox News dhe operativ britanik politik). Debati ka gjasa të jetë i vetmi i tyre para garës për të zëvendësuar guvernatorin Gavin Newsom, mandati i të cilit përfundon. Kalifornia është shteti më i populluar i SHBA-së, shtëpi e rreth 12% të amerikanëve.
Strategjia e Becerra-s ishte e qartë që në minutat e para: ta lidhë Hilton-in me presidentin Donald Trump në çdo rast. “Do të përfundoni me rezultatet e Trump-it nëse ndiqni planin e Steve Hilton-it”, tha ai, siç njofton CNN. Për taksat, Hilton propozoi heqjen e tatimit shtetëror mbi të ardhurat për 150,000 dollarët e para që fitojnë kalifornianët, me normë të sheshtë 8% mbi atë nivel. Becerra i krahasoi me uljet e taksave të Trump-it, duke thënë se do të përfitonin kryesisht të pasurit dhe se “matematika e tij nuk përputhet”.
Tek Inteligjenca Artificiale, Hilton ishte i paqartë nëse kompanitë e IA-së duhet të rregullohen nga shteti. Becerra e krahasoi me “premtimin me gishtin e vogël” që Trump mori nga gjigantët e IA-së për vetë-rregullim në një drekë në Shtëpinë e Bardhë këtë javë. “Nëse dëgjoni me vëmendje, mund të dëgjoni Donald Trump-in në atë përgjigje të Steve Hilton-it”, tha Becerra. Hilton tha se prioritetet e tij janë mbajtja e vendeve të punës së IA-së në Kaliforni dhe mbrojtja e fëmijëve, dhe përsëriti thirrjen për “ndalesë të menjëhershme” të IA-së në klasa.
Në emigracion, Hilton u përpoq të distancohej nga politikat e Trump-it për zbatimin e ligjit të emigracionit, duke thënë se synimi i tij do të ishte “ulja e temperaturës”; Becerra tha se Hilton si guvernator do të zbatonte “ligjet e Trump-it” dhe jo ato të shtetit. “Gjithçka që thua është ‘Trump, Trump, Trump’… kjo nuk është gjë tjetër veçse fyerje për çdo kalifornian që është i dëshpëruar për ndryshim”, iu kundërpërgjigj Hilton.
Kostoja e jetesës, çështja kryesore për votuesit, solli shkëmbimin më të ashpër: Hilton njoftoi propozim të ri për kufizimin e tarifave qeveritare të ndërtimit në 50,000 dollarë; Becerra premtoi “prerjen e burokracisë”, por Hilton e sfidoi për rekordin e tij të strehimit si prokuror i përgjithshëm — Becerra paditi qytetin Huntington Beach në vitin 2019 për mosplotësimin e kërkesave për strehim të përballueshëm. “Përkufizimi i çmendurisë është të besosh se njerëzit që vendosën burokracinë do ta presin atë”, tha Hilton. Mbi qendrat e të dhënave, Becerra tha se vendimi duhet të merret rast pas rasti nga komunitetet: “Nëse gjithçka që do të bëni është t’u vidhni energjinë, elektricitetin dhe ujin, kjo nuk është marrëveshje e mirë”.
Hilton e akuzoi Becerra-n se “fshihet” dhe bën fushatë të kujdesshme pa intervista — edhe pse sondazhet i japin Becerra-s avantazh të madh — dhe e sulmoi për kohën në kabinetin e Biden-it, duke përmendur fluksin rekord të të miturve të pashoqëruar në kufi, udhëzimet e HHS për maskat dhe vaksinat, si dhe kritikën e raportuar nga Axios të Susan Rice, këshilltares së brendshme të Biden-it, që e kishte quajtur Becerra-n “idiot”. “Kam ndihmuar në krijimin e miliona vendeve pune”, u përgjigj Becerra: “Po kërkoj votën e votuesve të Kalifornisë, jo të ndonjë politikani në Uashington”. Për Hollywood-in, Becerra premtoi “të bëj gjithçka” për ta mbajtur industrinë e filmit në Kaliforni: “Nëse japim kredi tatimore, për sa kohë që marrim më shumë se një dollar mbrapsht për atë dollar kredie, do ta bëjmë”, ndërsa Hilton fajësoi qeverisjen njëpartiake demokrate për largimin e vendeve të punës.
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