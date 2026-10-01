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Amerika

Senati ndërpret punimet deri pas zgjedhjeve të mesmandatit

· 2 min lexim

Senati amerikan ndërpreu të mërkurën (30 shtator) punimet deri pas zgjedhjeve të mesmandatit në nëntor, duke shpërndarë ligjvënësit në fushatë për betejën gjithnjë e më konkurruese për kontrollin e dhomës gjatë dy viteve të fundit të mandatit të presidentit Donald Trump, siç raporton USA Today.

Demokratët u larguan nga Uashingtoni të gëzuar, mes rënies së miratimit të Trump-it dhe luftës jopopullore në Iran, por përballen me një matematikë më të vështirë në Senat sesa në Dhomën e Përfaqësuesve.

Lideri demokrat Chuck Schumer parashikoi «zgjedhje të ngushta» dhe tha se demokratët ishin afruar pranë «pragut të fitores»: «Nuk duam të jemi shumë të sigurt… por njerëzit po lodhen nga Trump-i.»

Në ditën e fundit, republikanët provuan tre projekte mesazhesh — për kostot e energjisë nga qendrat e të dhënave, ID-në e votuesit dhe ndalimin e tregtimit të aksioneve nga ligjvënësit — të bllokuara kryesisht nga demokratët si «vota shfaqjeje pa përmbajtje». Lideri i shumicës John Thune tha se republikanët krijuan kontrast për votuesit.

Senatori republikan Jim Justice pranoi shqetësimin për kostot: «Nëse nuk mund t’i paguash faturat, ke një problem të vërtetë me ne.» Ndërsa senatori në pension Thom Tillis u shpreh skeptik se ndonjë gjë mund të ndryshojë një rezultat tashmë «të gatuar» në nëntor.

Senati kthehet në seancë të hënën, më 9 nëntor.

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