Senati ndërpret punimet deri pas zgjedhjeve të mesmandatit
Senati amerikan ndërpreu të mërkurën (30 shtator) punimet deri pas zgjedhjeve të mesmandatit në nëntor, duke shpërndarë ligjvënësit në fushatë për betejën gjithnjë e më konkurruese për kontrollin e dhomës gjatë dy viteve të fundit të mandatit të presidentit Donald Trump, siç raporton USA Today.
Demokratët u larguan nga Uashingtoni të gëzuar, mes rënies së miratimit të Trump-it dhe luftës jopopullore në Iran, por përballen me një matematikë më të vështirë në Senat sesa në Dhomën e Përfaqësuesve.
Lideri demokrat Chuck Schumer parashikoi «zgjedhje të ngushta» dhe tha se demokratët ishin afruar pranë «pragut të fitores»: «Nuk duam të jemi shumë të sigurt… por njerëzit po lodhen nga Trump-i.»
Në ditën e fundit, republikanët provuan tre projekte mesazhesh — për kostot e energjisë nga qendrat e të dhënave, ID-në e votuesit dhe ndalimin e tregtimit të aksioneve nga ligjvënësit — të bllokuara kryesisht nga demokratët si «vota shfaqjeje pa përmbajtje». Lideri i shumicës John Thune tha se republikanët krijuan kontrast për votuesit.
Senatori republikan Jim Justice pranoi shqetësimin për kostot: «Nëse nuk mund t’i paguash faturat, ke një problem të vërtetë me ne.» Ndërsa senatori në pension Thom Tillis u shpreh skeptik se ndonjë gjë mund të ndryshojë një rezultat tashmë «të gatuar» në nëntor.
Senati kthehet në seancë të hënën, më 9 nëntor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.