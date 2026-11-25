Mjegull e dendur dhe ngrica në disa akse rrugore në Kukës, këshillohet kujdes i shtuar për drejtuesit e mjeteve
Mjegulla dhe ngrica kanë vështirësuar qarkullimin në disa akse të Kukësit që në orët e para të mëngjesit; Policia Rrugore dhe ARRSH-ja apelojnë për kujdes, goma dimri ose zinxhirë.
Kukësi është mbuluar nga mjegulla e dendur dhe ngrica që në orët e para të mëngjesit, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin në disa akse rrugore të qarkut, siç njofton Shqiptarja.com në artikullin e publikuar më 25 nëntor 2026, në orën 07:41.
Sipas njoftimit, mjegulla është përhapur kryesisht në zonat e thella malore, ku shikueshmëria është e kufizuar, ndërsa rrugët janë bërë të rrëshqitshme për shkak të ngricave. Drejtuesit e mjeteve po përballen me kushte të vështira lëvizjeje, sidomos në segmentet që kalojnë në lartësi.
Sipas Policisë Rrugore, akset më të prekura janë Kukës–Morinë, Kukës–Krumë, Kukës–Bushtricë, Kukës–Shishtavec, aksi kombëtar Kukës–Peshkopi dhe Rruga e Arbrit. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve për kujdes të shtuar, sidomos në orët e para të mëngjesit dhe në mbrëmje vonë, duke ulur shpejtësinë, duke përdorur dritat, duke respektuar sinjalistikën rrugore dhe duke shmangur parakalimet e rrezikshme.
Autoriteti Rrugor Shqiptar apelon gjithashtu që drejtuesit e mjeteve të pajisen me goma dimri ose zinxhirë, për të lëvizur në mënyrë të sigurt në rrugët e prekura nga ngrica.
Në ditët në vijim pritet që temperaturat të bien deri në -5 gradë Celsius, me ngrica të shtuara, ndërsa parashikohen edhe reshje shiu e bore. Autoritetet këshillojnë qytetarët të ndjekin njoftimet zyrtare dhe të planifikojnë udhëtimet e tyre me kujdes.
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