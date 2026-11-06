Karissa Shannon shtatzënë dhe e fejuar: djali do të quhet Genesis dhe do ta rris ndryshe nga Hugh Hefner
Ish-ylli i Playboy, 37 vjeçe, rrëfeu për Page Six propozimin përrallor në Detroit dhe vendimin për ta mbajtur identitetin e të fejuarit privat
Karissa Shannon, ish-ylli i Playboy dhe i “Girls Next Door”, është shtatzënë dhe e fejuar. Në një intervistë ekskluzive për Page Six, 37-vjeçarja tregoi se ka punuar shumë për t’u shëruar nga e kaluara, derisa jeta e saj sot duket “normale”, gjë që shumë njerëz e marrin si të mirëqenë. “Isha e mbistimuluar dhe e mbiekspozuar për aq gjatë, sa thjesht dëshiroja diçka normale”, shpjegoi Shannon, e cila kaloi dy vjet në Playboy Mansion të Hugh Hefner përpara se të vendosej në Michigan-in e saj të lindjes.
I fejuari i saj e surprizoi muajin e kaluar, në ditëlindjen e saj, me një propozim që ajo e quajti përrallor, pas një darke romantike në restorantin Highlands Detroit. “Ishim buzë ujit, 71 kate lart, duke parë perëndimin e diellit. Ishim në Michigan, ku kam lindur unë, përballë Kanadasë, ku ka lindur ai, me një lumë të bukur që i ndan të dy”, tregoi ajo.
Shannon ka zgjedhur ta mbajë identitetin e tij privat, sepse, siç thotë, “privatësia është paqe dhe privatësia është fuqi”. Ajo tregoi vetëm se ai është 44 vjeç, nga Windsor i Ontarios, shtatë vjet më i madh se ajo, do hokejin, bën joga dhe e ka ndihmuar të ketë zakone më të mira me alkoolin. Çifti pret fëmijën e parë bashkë, një djalë që do të quhet Genesis dhe pritet të lindë në prill.
Shannon është zotuar ta rrisë djalin “në të kundërtën” e Hugh Hefner. “Dua që ai të jetë e kundërta e asaj që Hef portretizonte. Dua që ai të jetë një zotëri, të ketë sjellje të mira dhe të udhëhiqet nga zemra”, tha ajo. Ajo po punon edhe për një dokumentar me gazetaren investigative Lisa Guerrero mbi abuzimin e pretenduar që ajo dhe motra e saj binjake, Kristina, thonë se pësuan ndërsa jetonin me Hefner nga mosha 18 deri në 20 vjeç.
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