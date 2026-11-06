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Nicholas Hoult dhe Bryana Holly prindër të katër fëmijëve: binjakët u zbuluan nga kolegu Pete Davidson

Davidson e quajti Hoult “baba i katër fëmijëve” në një intervistë për Entertainment Tonight dhe aktori u përgjigj shkurt “po”; përfaqësuesit nuk iu përgjigjën ende kërkesës së People për koment

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Aktori Nicholas Hoult dhe bashkëshortja e tij Bryana Holly i kanë mirëpritur në heshtje binjakët vitin e kaluar dhe tani janë prindër të katër fëmijëve. Lajmi u zbulua nga kolegu i tij Pete Davidson në një intervistë për Entertainment Tonight, siç njofton People, ndërsa përfaqësuesit e Hoult nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesës së revistës për koment.

“Ai është një baba i shkëlqyer. Baba i katër fëmijëve”, tha Davidson, 32 vjeç. “Katër nën shtatë vjeç? Kjo është e çmendur.” Komediani shtoi se gjatë xhirimeve të filmit të tyre “How to Rob a Bank”, Hoult sapo kishte mirëpritur binjakët dhe fluturonte çdo fundjavë për të qenë pranë familjes, gjë që Davidson e quajti frymëzuese. Në intervistë, vetë Hoult iu përgjigj pohimit me një “po” të shkurtër.

Hoult, 36 vjeç, dhe Holly, 33 vjeçe, janë edhe prindër të djalit Joaquin, 7 vjeç, dhe të një fëmije tjetër të lindur në vitin 2022, emri dhe gjinia e të cilit nuk janë bërë publike. Çifti e mban jetën private larg vëmendjes, ndaj edhe ardhja e binjakëve nuk ishte njoftuar më parë.

Davidson, i cili mirëpriti fëmijën e tij të parë, vajzën Scottie, me ish-partneren Elsie Hewitt, tha se shembulli i Hoult e kishte ndihmuar edhe atë si prind i ri. Deri tani çifti nuk ka ndarë emrat apo datën e lindjes së binjakëve.

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