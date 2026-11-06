Gulab Jamun indiane — topthat e butë të qumështit në sherbet me trëndafil dhe kardamom
Ëmbëlsira më e dashur e Indisë: toptha të artë e të butë qumështi, të skuqur ngadalë dhe të zhytur në sherbet aromatik me ujë trëndafili, kardamom dhe shafran.
Gulab Jamun është ëmbëlsira klasike e nënkontinentit indian, e pandashme nga dasmat, festat dhe tryezat familjare në Indi, Pakistan, Bangladesh e Nepal. Emri vjen nga persishtja: “gulab” do të thotë ujë trëndafili, ndërsa “jamun” është një frutë vendase me formë të ngjashme me topthat e ëmbëlsirës. Tradicionalisht topthat bëhen me khoya (qumësht i zier derisa ngel vetëm pjesa e ngurtë), por në shtëpi qumështi pluhur jep të njëjtën butësi me shumë më pak mund.
Përbërësit
Për topthat:
- 1 filxhan (125 g) qumësht pluhur i plotë
- 1/4 filxhani (35 g) miell i bardhë
- 1/2 lugë çaji pluhur pjekës
- 2 lugë gjelle gjalpë i tretur (ghee)
- 4–5 lugë gjelle qumësht i ngrohtë, sipas nevojës
- vaj ose gjalpë për skuqje
Për sherbetin:
- 1 1/2 filxhan (300 g) sheqer
- 1 1/2 filxhan (375 ml) ujë
- 3–4 kokrra kardamom, të shtypura lehtë
- disa fije shafrani
- 1 lugë çaji lëng limoni
- 1 lugë çaji ujë trëndafili
- pistakë të grira, për zbukurim (sipas dëshirës)
Përgatitja
- Përgatitni më parë sherbetin: në një tenxhere përzieni sheqerin me ujin, shtoni kardamomin dhe shafranin dhe lëreni të ziejë në zjarr mesatar 5–7 minuta, derisa sherbeti të bëhet pak ngjitës mes gishtave, pa u trashur shumë. Shtoni lëngun e limonit (që sherbeti të mos kristalizohet) dhe ujin e trëndafilit, hiqeni nga zjarri dhe mbajeni të ngrohtë.
- Për brumin përzieni në një tas qumështin pluhur, miellin dhe pluhurin pjekës. Shtoni gjalpin e tretur dhe fërkojeni me majat e gishtave, pastaj shtoni qumështin e ngrohtë pak nga pak, derisa të formohet një brumë i butë dhe i lëmuar që nuk ngjitet në duar. Mos e punoni gjatë. Mbulojeni dhe lëreni të pushojë 10 minuta.
- Lyejini pëllëmbët me pak gjalpë dhe formoni rreth 18–20 toptha sa një arrë, të lëmuar dhe pa asnjë çarje (çarjet hapen gjatë skuqjes).
- Ngrohni vajin në një tigan të thellë në zjarr mesatarisht të ulët — vaji duhet të jetë i nxehtë, por jo i përvëluar, përndryshe topthat marrin ngjyrë shpejt dhe ngelen të pagatuar brenda. Skuqini topthat duke i kthyer vazhdimisht me lugë, 6–8 minuta, derisa të marrin një ngjyrë të artë të thellë e të njëtrajtshme.
- Nxirrini topthat me lugë me vrima, kullojini pak dhe zhytini menjëherë në sherbetin e ngrohtë (jo të valuar). Lërini të paktën 2 orë, më mirë 3–4 orë, që ta thithin mirë sherbetin dhe të fryhen.
- Shërbejini të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, me pak nga sherbeti i tyre sipër, të zbukuruar me pistakë të grira dhe fije shafrani.
Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta (plus 10 minuta pushim të brumit dhe të paktën 2 orë zhytje në sherbet). Koha e gatimit: rreth 25 minuta. Porcione: 6 porcione (rreth 18–20 toptha).
Këshillë: Sekreti i topthave të butë është brumi i butë dhe vaji në temperaturën e duhur; nëse brumi ju del i thatë, shtoni edhe një lugë qumësht të ngrohtë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.