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Ëmbëlsira

Gulab Jamun indiane — topthat e butë të qumështit në sherbet me trëndafil dhe kardamom

Ëmbëlsira më e dashur e Indisë: toptha të artë e të butë qumështi, të skuqur ngadalë dhe të zhytur në sherbet aromatik me ujë trëndafili, kardamom dhe shafran.

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Gulab Jamun indiane — topthat e butë të qumështit në sherbet

Gulab Jamun është ëmbëlsira klasike e nënkontinentit indian, e pandashme nga dasmat, festat dhe tryezat familjare në Indi, Pakistan, Bangladesh e Nepal. Emri vjen nga persishtja: “gulab” do të thotë ujë trëndafili, ndërsa “jamun” është një frutë vendase me formë të ngjashme me topthat e ëmbëlsirës. Tradicionalisht topthat bëhen me khoya (qumësht i zier derisa ngel vetëm pjesa e ngurtë), por në shtëpi qumështi pluhur jep të njëjtën butësi me shumë më pak mund.

Përbërësit

Për topthat:

  • 1 filxhan (125 g) qumësht pluhur i plotë
  • 1/4 filxhani (35 g) miell i bardhë
  • 1/2 lugë çaji pluhur pjekës
  • 2 lugë gjelle gjalpë i tretur (ghee)
  • 4–5 lugë gjelle qumësht i ngrohtë, sipas nevojës
  • vaj ose gjalpë për skuqje

Për sherbetin:

  • 1 1/2 filxhan (300 g) sheqer
  • 1 1/2 filxhan (375 ml) ujë
  • 3–4 kokrra kardamom, të shtypura lehtë
  • disa fije shafrani
  • 1 lugë çaji lëng limoni
  • 1 lugë çaji ujë trëndafili
  • pistakë të grira, për zbukurim (sipas dëshirës)

Përgatitja

  1. Përgatitni më parë sherbetin: në një tenxhere përzieni sheqerin me ujin, shtoni kardamomin dhe shafranin dhe lëreni të ziejë në zjarr mesatar 5–7 minuta, derisa sherbeti të bëhet pak ngjitës mes gishtave, pa u trashur shumë. Shtoni lëngun e limonit (që sherbeti të mos kristalizohet) dhe ujin e trëndafilit, hiqeni nga zjarri dhe mbajeni të ngrohtë.
  2. Për brumin përzieni në një tas qumështin pluhur, miellin dhe pluhurin pjekës. Shtoni gjalpin e tretur dhe fërkojeni me majat e gishtave, pastaj shtoni qumështin e ngrohtë pak nga pak, derisa të formohet një brumë i butë dhe i lëmuar që nuk ngjitet në duar. Mos e punoni gjatë. Mbulojeni dhe lëreni të pushojë 10 minuta.
  3. Lyejini pëllëmbët me pak gjalpë dhe formoni rreth 18–20 toptha sa një arrë, të lëmuar dhe pa asnjë çarje (çarjet hapen gjatë skuqjes).
  4. Ngrohni vajin në një tigan të thellë në zjarr mesatarisht të ulët — vaji duhet të jetë i nxehtë, por jo i përvëluar, përndryshe topthat marrin ngjyrë shpejt dhe ngelen të pagatuar brenda. Skuqini topthat duke i kthyer vazhdimisht me lugë, 6–8 minuta, derisa të marrin një ngjyrë të artë të thellë e të njëtrajtshme.
  5. Nxirrini topthat me lugë me vrima, kullojini pak dhe zhytini menjëherë në sherbetin e ngrohtë (jo të valuar). Lërini të paktën 2 orë, më mirë 3–4 orë, që ta thithin mirë sherbetin dhe të fryhen.
  6. Shërbejini të ngrohtë ose në temperaturë ambienti, me pak nga sherbeti i tyre sipër, të zbukuruar me pistakë të grira dhe fije shafrani.

Koha e përgatitjes: rreth 20 minuta (plus 10 minuta pushim të brumit dhe të paktën 2 orë zhytje në sherbet). Koha e gatimit: rreth 25 minuta. Porcione: 6 porcione (rreth 18–20 toptha).

Këshillë: Sekreti i topthave të butë është brumi i butë dhe vaji në temperaturën e duhur; nëse brumi ju del i thatë, shtoni edhe një lugë qumësht të ngrohtë.

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