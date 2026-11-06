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Zac Affleck thyen heshtjen pas kërkesës për divorc të Jen: do të jem gjithmonë mbështetësi i saj

Deklarata e parë e Zac, 30 vjeç, vjen dy ditë pas kërkesës së Jen Affleck, shtatzënë me fëmijën e katërt; të dy thonë se fokusi mbeten fëmijët dhe foshnja që pritet

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Zac Affleck ka folur për herë të parë pasi bashkëshortja e tij Jen Affleck paraqiti kërkesën për divorc. Në një deklaratë të ndarë me People të enjten, më 5 nëntor, të cilën e raporton edhe Just Jared, Zac, 30 vjeç, tha se do të jetë “gjithmonë mbështetësi i Jen-it” dhe se shpreson që ajo të jetë e lumtur në këtë fazë të re të jetës. “Po përqendrohem te fëmijët e mi dhe po kuptoj se çfarë vjen më pas për mua”, shtoi ai.

Deklarata vjen pas raportimeve se Zac po e përballon mirë situatën pas kërkesës. Një burim i tha People se ai dhe Jen po qëndrojnë të përqendruar te përgatitjet për foshnjën dhe te mbështetja e fëmijëve. Jen, 27 vjeçe, paraqiti kërkesën për divorc më 3 nëntor në Utah, pas shtatë vjetësh martesë, dhe sipas raportimeve ka dorëzuar edhe një plan të propozuar prindërimi.

Çifti u njoh në një aplikacion takimesh mormon në vitin 2018 dhe u martua në vitin 2019. Ata janë prindër të Nora, 5 vjeçe, Lucas “Luca” Lowell, 3 vjeç, dhe Penelope, 1 vjeçe, ndërsa Jen është shtatzënë me fëmijën e tyre të katërt, lajm që e njoftoi në qershor.

Ndarja nuk ka qenë surprizë për ndjekësit e “The Secret Lives of Mormon Wives” në Hulu: në sezonin e pestë, më të fundit, çifti u përplas për rikthimin e Jen në kishë dhe për mospajtimet rreth asaj që ajo donte të bënte me karrierën e saj. Reagimi i Zac është zhvillimi i parë publik nga ana e tij që nga paraqitja e kërkesës.

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