Kategoria e Parë: Ndryshon data dhe orari i Besëlidhja-Besa dhe Pogradeci–Flamurtari
Komisioni i Ligave dhe Garave pranë FSHF-së ka vendosur ndryshimin e datës dhe orarit për dy prej ndeshjeve të javës së 4-t të kampionatit të Kategorisë së Parë, që transmetohet në RTSH.
Përballja Pogradeci–Flamurtari, e planifikuar fillimisht për t’u zhvilluar më 20 shtator në orën 16:00, do të luhet po të dielën e 20 shtatorit, por në orën 13:30.
Sfida Besëlidhja–Besa, e programuar fillimisht për më 21 shtator, në orën 16:00, do të zhvillohet gjithashtu më 20 shtator, në orën 13:30. Të dyja ndeshjet do të transmetohen drejtpërdrejt në RTSH. Ndeshjet e tjera të javës së 4-t mbeten sipas kalendarit të përcaktuar më herët.
Java 4
Pogradeci–Flamurtari, 20.09.2026, 13:30
Besëlidhja–Besa, 20.09.2026, 13:30
Iliria–Bylis, 20.09.2026, 16:00
Kukësi–Korabi, 20.09.2026, 16:00
Sopoti–Kastrioti, 20.09.2026, 16:00
Oriku–Burreli, 20.09.2026, 16:00
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