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Ëmbëlsira

Kazandibi tradicionale — ëmbëlsira turke me qumësht të karamelizuar

Pudingu osman i qumështit me koren e artë të karamelizuar, i shërbyer i ftohtë me kanellë dhe fëstëk të bluar.

· 2 min lexim

Kazandibi është një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës osmane — një puding i butë qumështi, fundi i të cilit karamelizohet lehtë në tepsi, duke i dhënë shijen karakteristike të ëmbël me nota të pjekura. Shërbehet gjithmonë i ftohtë, me kanellë dhe fëstëk.

Përbërësit (6–8 porcione)

  • 1 litër qumësht
  • 200 g sheqer
  • 60 g niseshte misri
  • 60 g miell
  • 1 lugë gjelle gjalpë
  • 1 paketë vanilje
  • pak sheqer pluhur për tepsinë
  • kanellë dhe fëstëk të bluar për shërbim

Përgatitja

  1. Lyeni me gjalpë një tepsi katrore (rreth 25×25 cm) dhe spërkateni me pak sheqer pluhur.
  2. Në një tenxhere përzieni niseshten, miellin dhe sheqerin; shtoni qumështin dalëngadalë duke e trazuar, që të mos krijohen kokrra.
  3. Vendoseni në zjarr mesatar dhe zieni duke e trazuar vazhdimisht derisa masa të trashet si puding (rreth 10–12 minuta).
  4. Shtoni gjalpin dhe vaniljen dhe trazoni derisa të shkrihen plotësisht.
  5. Hidhni një shtresë të hollë pudingu në tepsinë e përgatitur dhe vendoseni tepsinë në zjarr të fortë për 2–3 minuta, derisa fundi të marrë ngjyrë të artë karameli (kujdes të mos digjet).
  6. Hidhni pjesën tjetër të pudingut mbi shtresën e karamelizuar, lëreni të ftohet në temperaturë dhome, pastaj futeni në frigorifer të paktën 4 orë (më mirë gjithë natën).
  7. Prisni në katrorë dhe shërbejeni të ftohtë, me kanellë dhe fëstëk të bluar sipër.

Koha e përgatitjes: ~20 minuta (plus 4 orë ftohje). Porcione: 6–8. Vështirësia: e lehtë.

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