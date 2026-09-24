Kazandibi tradicionale — ëmbëlsira turke me qumësht të karamelizuar
Pudingu osman i qumështit me koren e artë të karamelizuar, i shërbyer i ftohtë me kanellë dhe fëstëk të bluar.
Kazandibi është një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës osmane — një puding i butë qumështi, fundi i të cilit karamelizohet lehtë në tepsi, duke i dhënë shijen karakteristike të ëmbël me nota të pjekura. Shërbehet gjithmonë i ftohtë, me kanellë dhe fëstëk.
Përbërësit (6–8 porcione)
- 1 litër qumësht
- 200 g sheqer
- 60 g niseshte misri
- 60 g miell
- 1 lugë gjelle gjalpë
- 1 paketë vanilje
- pak sheqer pluhur për tepsinë
- kanellë dhe fëstëk të bluar për shërbim
Përgatitja
- Lyeni me gjalpë një tepsi katrore (rreth 25×25 cm) dhe spërkateni me pak sheqer pluhur.
- Në një tenxhere përzieni niseshten, miellin dhe sheqerin; shtoni qumështin dalëngadalë duke e trazuar, që të mos krijohen kokrra.
- Vendoseni në zjarr mesatar dhe zieni duke e trazuar vazhdimisht derisa masa të trashet si puding (rreth 10–12 minuta).
- Shtoni gjalpin dhe vaniljen dhe trazoni derisa të shkrihen plotësisht.
- Hidhni një shtresë të hollë pudingu në tepsinë e përgatitur dhe vendoseni tepsinë në zjarr të fortë për 2–3 minuta, derisa fundi të marrë ngjyrë të artë karameli (kujdes të mos digjet).
- Hidhni pjesën tjetër të pudingut mbi shtresën e karamelizuar, lëreni të ftohet në temperaturë dhome, pastaj futeni në frigorifer të paktën 4 orë (më mirë gjithë natën).
- Prisni në katrorë dhe shërbejeni të ftohtë, me kanellë dhe fëstëk të bluar sipër.
Koha e përgatitjes: ~20 minuta (plus 4 orë ftohje). Porcione: 6–8. Vështirësia: e lehtë.
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