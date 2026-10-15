Kelli O’Hara nderohet me çmimin Oscar Hammerstein: gala e York Theatre më 16 nëntor në Edison Ballroom
Fituesja e çmimit Tony merr vlerësimin për arritje jetësore në teatrin muzikor, ndërsa Brian d'Arcy James, Celia Keenan-Bolger dhe Patrick Wilson ngjiten në skenën e mbrëmjes gala në New York.
York Theatre ka zbuluar listën e artistëve që do të performojnë në galanë e tij të 34-të vjetore Oscar Hammerstein, e cila mbahet më 16 nëntor në Edison Ballroom në New York, siç njofton Playbill. Në qendër të mbrëmjes është Kelli O’Hara, e cila do të nderohet me Çmimin Oscar Hammerstein për arritje jetësore në teatrin muzikor.
Në skenën e galasë do të ngjiten Brian d’Arcy James, Celia Keenan-Bolger, Arian Moayed, James Naughton dhe Patrick Wilson, ndërsa organizatorët paralajmërojnë edhe emra të tjerë që do të shpallen më vonë. Mbrëmja nis me kokteje para shfaqjes, vijon me një darkë me vende të ulura dhe me programin artistik kushtuar të nderuarve të këtij viti.
Bashkë me O’Hara-n, sipas Playbill, do të nderohet edhe historiani i teatrit dhe bashkëpresidenti i Drama Desk, Charles Wright, i cili merr Çmimin e Themeluesve të York Theatre. O’Hara, një nga sopranot më të njohura të Broadway-t, e fitoi çmimin Tony për aktoren më të mirë protagoniste në muzikal në vitin 2015 me rolin e Anna Leonowens në ringjalljen e «The King and I».
Gala Oscar Hammerstein, e themeluar në vitin 1988, është një nga ngjarjet më të spikatura të sezonit teatror njujorkez: ajo kremton artistët e teatrit muzikor dhe mbështet misionin e York Theatre për zhvillimin e muzikaleve të rinj dhe ruajtjen e veprave të njohura të së kaluarës. Ndër të nderuarit e mëparshëm numërohen Harold Prince, Stephen Sondheim, Angela Lansbury, Patti LuPone dhe André De Shields.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.