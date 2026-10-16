Rema Webb i bashkohet turneut të «The Phantom of the Opera»: merr rolin e Madame Giry nga 10 nëntori
Aktorja e Broadway-t, e njohur nga «The Lion King», «The Color Purple» dhe «Ragtime», hyn në kastin e turneut nord-amerikan të produksionit të ri të Andrew Lloyd Webber, me shfaqjen e parë në Oklahoma City
Turneu nord-amerikan i «The Phantom of the Opera» do të ketë një emër të ri në kast nga muaji i ardhshëm. Siç njofton Playbill, aktorja Rema Webb do të marrë rolin e Madame Giry duke nisur nga 10 nëntori, në Civic Center Music Hall në Oklahoma City.
Webb vjen në këtë produksion me një karrierë të gjatë në Broadway. Emri i saj lidhet me shfaqje si «Chicago», «Hell’s Kitchen», «Fat Ham», «The Music Man», «The Color Purple», «Violet», «The Lion King», «The Book of Mormon» dhe «Ragtime», një përvojë që e bën atë një zgjedhje të natyrshme për rolin e mësueses së rreptë të baletit të Operës së Parisit.
Turneu i produksionit të ri të muzikalit të Andrew Lloyd Webber aktualisht po luan në San Jose Center for the Performing Arts. Në kastin kryesor janë Isaiah Bailey në rolin e Fantazmës, Jordan Lee Gilbert si Christine Daaé, Daniel Lopez si Raoul, Midori Marsh si Carlotta Giudicelli dhe Melo Ludwig si Meg Giry, vajza e Madame Giry.
Ky produksion bazohet në versionin që vazhdon të luhet në Londër, në His Majesty’s Theatre, me skenografinë origjinale të Maria Björnson. Regjia është e Seth Sklar-Heyn, mbi bazën e regjisë origjinale fituese të çmimit Tony të Harold Prince, ndërsa vënia muzikore në skenë dhe koreografia e Gillian Lynne janë rikrijuar dhe përshtatur nga Chrissie Cartwright.
«The Phantom of the Opera», me muzikë të Lloyd Webber, tekst të Charles Hart dhe tekst shtesë të Richard Stilgoe, bazohet në romanin e Gaston Leroux. Shfaqja e Broadway-t fitoi shtatë çmime Tony në vitin 1988, mes tyre edhe Muzikali më i mirë, dhe në vitin 2006 u bë shfaqja më jetëgjatë në historinë e Broadway-t, përpara se të mbyllej në vitin 2023 pas një cikli rekord.
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