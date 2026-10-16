Intero Biosystems fiton Startup Battlefield në Disrupt 2026 me organoidet e zorrëve të rritura në laborator
Startup-i nga Denveri mposhti 199 kompani të tjera në TechCrunch Disrupt 2026 në San Francisko, duke marrë Kupën e Startup Battlefield dhe çmimin 100 mijë dollarë për teknologjinë që teston ilaçet mbi inde të rritura në laborator.
Intero Biosystems është shpallur fituese e Startup Battlefield në TechCrunch Disrupt 2026, siç njofton TechCrunch pas mbylljes së garës treditore në San Francisko. Startup-i mposhti 199 kompani të tjera nga grupi Startup Battlefield 200 dhe merr Kupën e konkursit së bashku me çmimin prej 100 mijë dollarësh.
Sipas raportimit të TechCrunch, në finale dolën pesë kompani — Apate, Flox Intelligence, Intero Biosystems, Industrial Next dhe Satlyt — të cilat prezantuan demonstrime të drejtpërdrejta përpara jurisë përfundimtare. Vendi i dytë i takoi startup-it australian Apate, që përdor agjentë të inteligjencës artificiale për të mbledhur të dhëna nga mashtruesit online.
Intero Biosystems, me seli në Denver dhe e dalë nga Universiteti i Miçiganit, është themeluar nga Charlie Childs dhe Madeline Eiken. Kompania zhvillon organoide njerëzore të zorrëve me madhësi rreth një milimetër — inde të rritura në laborator që imitojnë zorrën — për të studiuar se si ilaçet dhe përbërjet e tjera ndikojnë në trupin e njeriut përpara testimit te njerëzit.
Produkti kryesor i kompanisë, GastroScreen, u shitet kompanive farmaceutike, bioteknologjike, ushqimore dhe kimike për testimin e barnave dhe përbërjeve. Fitorja e vendos Intero-n në radhën e fituesve dhe finalistëve të mëparshëm të Startup Battlefield, një program me mbi 1.700 kompani alumni që, sipas TechCrunch, kanë mbledhur së bashku mbi 30 miliardë dollarë financime.
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