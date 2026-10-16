«Giant» i Mark Rosenblatt hyn në katalogun e Concord Theatricals: drama për Roald Dahl-in do të licencohet në Amerikën e Veriut
Drama fituese e çmimeve Olivier dhe Tony për momentin më të diskutueshëm të jetës së autorit të «Charlie and the Chocolate Factory» do të mund të ngjitet nga teatro profesionistë dhe amatorë në gjithë Amerikën e Veriut — ndërsa versioni i filmuar arrin në mbi 900 kinema nga 18 nëntori.
Drama «Giant» e Mark Rosenblatt-it, një nga sukseset më të mëdha teatrore të viteve të fundit në Londër dhe New York, do të mund të ngjitet së shpejti nga teatro të tjerë në gjithë Amerikën e Veriut. Concord Theatricals ka siguruar të drejtat ekskluzive të licencimit skenik në anglisht për Amerikën e Veriut dhe do ta administrojë veprën përmes shtëpisë së saj Samuel French, siç njofton Playbill.
Vepra, e para e Rosenblatt-it si dramaturg, vendos në qendër një moment shpërthyes nga jeta e Roald Dahl-it, autorit të dashur të librave për fëmijë si «Charlie and the Chocolate Factory» dhe «The Witches». Në vitet ’80, ndërsa përgatiste botimin e romanit të tij të ri, Dahl botoi një recension libri me komente antisemite; botuesit e tij britanikë dhe amerikanë përpiqen ta bindin të kërkojë falje publike — dhe pasditeja në shtëpinë e shkrimtarit kthehet në një përballje vullnetesh mbi përgjegjësinë, famën dhe trashëgiminë.
«Giant» pati premierën në Londër në vitin 2024, u transferua në West End dhe fitoi tre çmime Olivier, përfshirë atë për veprën më të mirë të re. Në pranverë drama u ngjit në Broadway, në Music Box Theatre, me regji të Nicholas Hytner-it, ku mori katër nominime për çmimet Tony — përfshirë veprën më të mirë — ndërsa John Lithgow, i cili e interpretoi Dahl-in si në Londër ashtu edhe në New York, fitoi si Olivier-in ashtu edhe Tony-n për aktorin më të mirë protagonist.
Rosenblatt është shprehur i entuziazmuar që ekipe të reja krijuese do të mund ta sjellin veprën në skenë, ndërsa zëvendëspresidentja e Concord, Amy Rose Marsh, e ka quajtur «Giant» një dramë urgjente për kohën tonë, që e sfidon mënyrën kolektive se si i kujtojmë heronjtë tanë. Data nga e cila licencimi do të jetë i disponueshëm për kompanitë profesioniste dhe amatore do të shpallet më vonë.
Paralelisht, versioni i filmuar i produksionit londinez do të shfaqet në kinema në mbarë botën duke filluar nga 18 nëntori — sipas njoftimit, në më shumë se 900 kinema në 18 vende, përfshirë Britaninë e Madhe, SHBA-në, Kanadanë dhe Australinë — duke e çuar për herë të parë në ekranin e madh një produksion të Royal Court Theatre.
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