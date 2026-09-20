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Mish

Kleftiko grek — mish qengji i pjekur ngadalë në letër, me patate dhe djathë

Mishi i butë i qengjit, i mbështjellë në letër furre me patate, djathë dhe erëza mesdhetare — pjata legjendare greke që shkrihet në gojë.

· 2 min lexim

Kleftiko, që në greqisht do të thotë “i vjedhur”, është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës greke — mish qengji i mbështjellë në letër dhe i pjekur ngadalë derisa të bëhet aq i butë sa shkrihet në gojë. Emri vjen nga legjenda e luftëtarëve malësorë që e piqnin mishin të fshehur, në mënyrë që as tymi e as era të mos i zbulonin.

Përbërësit

(për 4 persona)

  • 1 kg mish qengji (kofshë ose shpatull, pa kockë), i prerë në copa të mëdha
  • 4–5 patate mesatare, të prera në feta të trasha
  • 1 qepë e madhe, e prerë në feta
  • 1 kokë hudhër, e ndarë në thelpinj
  • 200 g djathë (feta ose kaçkavall), i prerë në kube
  • 2 domate, të prera në feta
  • 100 ml vaj ulliri
  • 100 ml verë e bardhë e thatë
  • lëngu i 1 limoni
  • 1 lugë gjelle rigon i thatë
  • 1 degëz rozmarine
  • kripë dhe piper i zi i bluar sipas shijes
  • letër furre (dhe fletë alumini për mbështjellje)

Përgatitja

  1. Nxeh furrën në 180°C.
  2. Në një tas të madh përziej copat e mishit me vajin e ullirit, verën, lëngun e limonit, rigonin, rozmarinën, kripën dhe piperin. Lëre të marinohet të paktën 1 orë (idealisht 2–3 orë në frigorifer).
  3. Shto patatet, qepën, hudhrën, domatet dhe kubet e djathit; përziej mirë që marinata t’i mbulojë të gjitha.
  4. Shtro dy shtresa letre furre (mbi fletë alumini) në një tepsi, hidh përzierjen në qendër dhe mbështille fort si pako, duke e mbyllur mirë që avulli të mos dalë.
  5. Pjek për rreth 2 orë e 30 minuta, derisa mishi të jetë plotësisht i butë.
  6. Hap pakon me kujdes (ruaju avullit të nxehtë!) dhe shërbeje të ngrohtë, me sallatë greke ose bukë fshati.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (plus marinimi) | Koha e gatimit: 2 orë e 30 minuta | Porcione: 4

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