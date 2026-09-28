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Ukraina

Kievi për natën e katërt radhazi nën sulmet ruse: 9 të plagosur, mes tyre një fëmijë

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Kievi përjetoi natën e katërt radhazi të sulmeve ruse me dronë dhe raketa, me mbrojtjen ajrore aktive mbi kryeqytetin qendror dhe shpërthime të dëgjuara në të gjithë qytetin. Kryebashkiaku Vitali Klitschko raportoi 9 të plagosur në Kiev, 6 prej të cilëve u shtruan në spital, përfshirë një fëmijë.

Mbeturina dronësh ranë në disa lagje të kryeqytetit, siç njofton The Kyiv Independent: në Podilskyi shpërtheu zjarr në bar, në lagjen Dnipro mbeturinat goditën një zonë të hapur dhe një ndërtesë jo-banesore — me raporte paraprake për viktima — ndërsa në Darnitsky ato ranë pranë një dyqani.

Policia ndaloi trenat që po niseshin gjatë sulmit dhe evakuoi pasagjerët në strehimet nëntokësore të stacioneve.

Presidenti Volodymyr Zelensky dënoi sulmet në platformën X, duke i quajtur “terrorizëm”: “Rusia nuk ka asnjë objektiv ushtarak… është thjesht një përpjekje për të thyer njerëzit dhe për t’i shkaktuar sa më shumë dëm shoqërisë.”

Konteksti është i rëndë: Forca Ajrore e Ukrainës thotë se Rusia lëshoi 170 dronë sulmues Shahed vetëm natën e 26-27 shtatorit, ndërsa sipas Zelenskyt, gjatë javës së kaluar Rusia lëshoi mbi 2,200 dronë sulmues, rreth 1,650 bomba ajrore dhe 38 raketa. Më herët të dielën, Kievi ishte goditur edhe në tregun ushqimor Stolichny në Sofiiska Borshchahivka, ku humbën jetën 2 persona dhe rreth 10 të tjerë u plagosën.

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