Euroclear: Ende asnjë propozim i zbatueshëm për përdorimin e aseteve ruse për Ukrainën
Euroclear, mbajtësi më i madh në botë i aseteve të ngrira ruse, deklaroi në një dëgjim në Parlamentin Evropian më 19 nëntor se propozimet e fundit të Bashkimit Evropian për përdorimin e aseteve ruse për të mbështetur Ukrainën mbeten të pazbatueshme, siç njofton The Kyiv Independent. Drejtori menaxhues i kompanisë, Edwin De Pauw, tha se mbështetja e Ukrainës është thelbësore, por po aq thelbësore është edhe stabiliteti financiar, dhe sugjerimet e diskutuara deri tani nuk kanë treguar si mund të arrihen të dyja.
Dëgjimi u mbajt një ditë pasi Komisioni Evropian publikoi propozimin për t’i dhënë Ukrainës një kredi shtesë prej 45 miliardë eurosh (49.5 miliardë dollarë) në vitin 2027. Euroclear mbante 204 miliardë euro (224 miliardë dollarë) asete të qeverisë ruse deri në shtator, shumicën e totalit të aseteve ruse të ngrira.
Në dhjetor 2025, një përpjekje e parë e liderëve të BE-së për një plan përdorimi të aseteve dështoi, me kryeministrin belg Bart De Wever si zërin kryesor kundër, për shkak të shqetësimeve për rrezikun ligjor dhe stabilitetin financiar. Që nga shtatori, Ukraina, disa vende të BE-së, eurodeputetë dhe organizata joqeveritare kërkojnë rishikimin e çështjes.
De Pauw paralajmëroi se frikësimi i tregjeve mund të largojë investitorët dhe të rrisë koston e kapitalit në Evropë. “Deri tani nuk kemi parë asnjë propozim që shpjegon siç duhet se si rreziku për institucionet e tregut financiar do të zbutet dhe do të përthithet nga shtetet anëtare të BE-së,” tha ai. Në tetor, Euroclear raportoi se kundërmasat ruse i kushtuan kompanisë 233 milionë euro (256 milionë dollarë), rreth dy të tretat e të cilave tarifa ligjore.
Në dëgjim ishte ftuar edhe Hugo Dixon, nismëtari i “transferimit rus”, që propozon zhvendosjen e aseteve te një kujdestar evropian me një rregullore që rimburson humbjet. De Pauw kërkoi marrëveshje pagesash të zbatueshme dhe në kohë dhe kujtoi se Euroclear ruan 46 trilionë euro asete. Komisioni Evropian — presidentja Ursula von der Leyen dhe komisioneri Valdis Dombrovskis — iu referua vetëm përdorimeve të parashikuara nga rregullat ekzistuese; Dombrovskis e sheh diskutimin për përdorimin përfundimtar në kuadër të bisedimeve të paqes, ku BE-ja pret që Moska të paguajë reparacione, dhe nëse Ukraina nuk i merr ato, blloku ka rezervuar të drejtën t’i përdorë asetet.
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