Komisioni Evropian krijon Zyrën e Sanksioneve, Lars Danielsson emërohet i dërguar i posaçëm
Komisioni Evropian ka krijuar Zyrën e Sanksioneve të BE-së, që do të bashkojë ekspertizën për hartimin, zbatimin dhe parandalimin e anashkalimit të sanksioneve, ndërsa diplomati suedez Lars Danielsson do të marrë detyrën e të dërguarit të posaçëm më 6 shkurt 2027.
Komisioni Evropian ka krijuar Zyrën e Sanksioneve të BE-së, një strukturë e re që do të bashkojë ekspertizën e Komisionit për të gjithë ciklin e sanksioneve, nga hartimi i politikave te zbatimi, ekzekutimi dhe parandalimi i anashkalimit të tyre, përfshirë edhe angazhimin me vendet e treta, siç njofton Komisioni Evropian.
Zyra do të jetë pjesë e Sekretariatit të Përgjithshëm dhe nën përgjegjësinë politike të komisioneres për Shërbimet Financiare, Maria Luís Albuquerque. Ajo do t’i mbështesë shtetet anëtare me udhëzime më të shpejta për pajtueshmërinë, ndarje të të dhënave dhe analiza ekonomike e teknike, për një zbatim dhe ekzekutim të harmonizuar të sanksioneve në të gjithë Unionin.
Struktura e re vlen për të gjitha regjimet e sanksioneve, në veçanti ato ndaj Rusisë dhe Bjellorusisë, por edhe Iranit, Koresë së Veriut, Sirisë, si dhe kërcënimeve hibride dhe krimit të organizuar. Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, BE-ja ka miratuar 21 paketa sanksionesh, dhe Komisioni vlerëson se shkalla dhe kompleksiteti i tyre kërkojnë koordinim më të fortë.
Njëkohësisht, Komisioni ka emëruar diplomatin suedez Lars Danielsson si të dërguar të posaçëm ndërkombëtar për zbatimin e sanksioneve të BE-së. Danielsson, diplomat karriere që ka mbajtur poste të larta në Zyrën e Kryeministrit të Suedisë, përfshirë atë të sekretarit të shtetit për çështjet ndërkombëtare dhe të BE-së, dhe që shërbeu si ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Suedisë në BE nga viti 2016 deri në vitin 2023, do ta marrë detyrën më 6 shkurt 2027, kur përfundon mandati i të dërguarit aktual, David O’Sullivan.
I dërguari do të jetë i atashuar te Sekretari i Përgjithshëm dhe do të ketë një linjë të drejtpërdrejtë raportimi te komisionerja Albuquerque, ndërsa Zyra e re do ta mbështesë në përgatitjen dhe ndjekjen e misioneve të tij. Ndryshimet hyjnë në fuqi më 16 janar 2027 dhe struktura do të bashkojë ekspertizë nga shërbime të ndryshme të Komisionit, përfshirë DG FISMA, DG TRADE, DG TAXUD dhe OLAF.
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