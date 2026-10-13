Koalicioni saudit kap tre dronë në veri të Riadit
Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, njoftoi kapjen e tre dronëve në veri të kryeqytetit saudit, pa dhënë në njoftimin fillestar detaje për viktima apo dëme materiale.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se ka kapur tre dronë në veri të Riadit, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live, duke cituar zëdhënësin e koalicionit Turki al-Maliki.
Njoftimi i shkurtër nuk dha detaje për viktima apo dëme dhe nuk specifikoi se nga ishin nisur dronët. Incidenti vjen ndërsa kryeqyteti saudit mbetet në gatishmëri të lartë pas sulmeve të ditëve të fundit ndaj aeroportit ndërkombëtar King Khalid, të cilat e mbajnë aeroportin të mbyllur.
Arabia Saudite dhe Huthi-t e lidhur me Iranin në Jemen kanë shkëmbyer goditje gjithnjë e më të shpeshta javët e fundit, ndërsa Riadi ka akuzuar grupin jemenas për shënjestrim të infrastrukturës civile dhe aeroportuale. Koalicioni ka paralajmëruar vazhdimisht se do t’u përgjigjet sulmeve të tilla.
Mbetet për t’u parë nëse kapja e dronëve do të pasohet nga goditje të reja hakmarrëse, në një përshkallëzim që ka zgjeruar konfliktin SHBA–Iran në frontin saudit-jemenas.
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