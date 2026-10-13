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13 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Komandant i lartë i IRGC-së: SHBA gaboi në llogaritjen për qëndrueshmërinë e Iranit

Nënkomandanti politik i Gardës Revolucionare, gjenerali Yadollah Javani, tha se Uashingtoni nënvlerësoi unitetin kombëtar dhe mbështetjen publike në Iran, duke pritur shembjen e vendit pas vrasjes së liderit suprem.

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Raketë iraniane në një paradë ushtarake në Teheran (foto arkiv)

Një komandant i lartë i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se Shtetet e Bashkuara bënë një gabim strategjik në llogaritjet e tyre për Iranin, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.

Gjenerali Yadollah Javani, nëndrejtor politik i IRGC-së, argumentoi se Uashingtoni priste shembjen e Iranit pas vrasjes së liderit suprem të vendit, por nënvlerësoi unitetin kombëtar dhe mbështetjen publike, pavarësisht presionit të gjatë ndër vite.

Deklarata vjen ndërsa lufta SHBA–Iran ka hyrë në muajin e tetë, me bisedimet për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit të ngecura dhe të dyja palët që përgatiten për një rifillim të mundshëm të luftimeve. Teherani ka përsëritur se nuk do të kthehet në gjendjen e mëparshme përpara çdo marrëveshjeje.

Zyrtarë iranianë kanë paraqitur vazhdimisht qëndrueshmërinë e brendshme si përgjigje ndaj presionit ekonomik dhe ushtarak amerikan, ndërsa Uashingtoni mban bllokadën detare dhe sanksionet ndaj eksporteve iraniane të naftës.

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