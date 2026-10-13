Koalicioni saudit paralajmëron operacion special në Sanaa-n e kontrolluar nga Huthi-t
Zëdhënësi Turki al-Maliki tha se një paralajmërim do të lëshohet së shpejti përpara një operacioni special të planifikuar në kryeqytetin jemenas Sanaa, të kontrolluar nga Huthi-t.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite do të kryejë një “operacion special” në Sanaa, kryeqytetin e Jemenit të kontrolluar nga Huthi-t, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live, duke cituar zëdhënësin Turki al-Maliki.
Sipas zëdhënësit, një paralajmërim do të lëshohet së shpejti përpara operacionit, si hap i nevojshëm përgatitor, dhe përditësime të mëtejshme do të pasojnë. Ai nuk dha detaje për objektivat apo kohën e saktë të ndërhyrjes.
Paralajmërimi vjen pas ditësh sulmesh ajrore saudite ndaj pozicioneve të Huthi-t dhe sulmesh të grupit jemenas ndaj aeroporteve dhe qyteteve saudite, përfshirë Riadin. Sanaa ka qenë vazhdimisht në shënjestër të goditjeve ajrore gjatë përshkallëzimit të fundit.
Njoftimi për një operacion të paralajmëruar publikisht është i pazakontë dhe sinjalizon, sipas vëzhguesve, se koalicioni kërkon të rrisë presionin mbi Huthi-t, ndërsa luftimet në Jemen vazhdojnë të zgjerohen.
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