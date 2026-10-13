Presidenti i Libanit dënon sulmet ndaj Arabisë Saudite në bisedë me princin e kurorës
Joseph Aoun i shprehu Mohammed bin Salman-it solidaritetin e plotë të Libanit, duke thënë se sulmet kërcënojnë sigurinë më të gjerë arabe dhe duke theksuar respektimin e sovranitetit saudit.
Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, dënoi sulmet e fundit ndaj Arabisë Saudite në një bisedë telefonike me princin saudit të kurorës, Mohammed bin Salman, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Aoun shprehu solidaritetin e plotë të Libanit me mbretërinë dhe tha se sulmet kërcënojnë sigurinë më të gjerë arabe. Ai theksoi gjithashtu respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Arabisë Saudite.
Telefonata i shtohet një vale dënimesh nga vende të rajonit dhe më gjerë — përfshirë Malajzinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, që shprehën solidaritet me Riadin këto ditë — pas sulmeve të Huthi-t ndaj aeroportit të Riadit dhe infrastrukturës saudite.
Libani vetë mbetet i ekspozuar ndaj konfliktit rajonal, me sulme izraelite që vazhdojnë në jug të vendit, ndërsa Bejruti përpiqet të mbajë distancë nga përshkallëzimi mes Iranit, aleatëve të tij dhe Arabisë Saudite.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.