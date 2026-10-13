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Konflikti SHBA - Iran

Presidenti i Libanit dënon sulmet ndaj Arabisë Saudite në bisedë me princin e kurorës

Joseph Aoun i shprehu Mohammed bin Salman-it solidaritetin e plotë të Libanit, duke thënë se sulmet kërcënojnë sigurinë më të gjerë arabe dhe duke theksuar respektimin e sovranitetit saudit.

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Bejruti, kryeqyteti i Libanit (foto arkiv)

Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, dënoi sulmet e fundit ndaj Arabisë Saudite në një bisedë telefonike me princin saudit të kurorës, Mohammed bin Salman, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.

Aoun shprehu solidaritetin e plotë të Libanit me mbretërinë dhe tha se sulmet kërcënojnë sigurinë më të gjerë arabe. Ai theksoi gjithashtu respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Arabisë Saudite.

Telefonata i shtohet një vale dënimesh nga vende të rajonit dhe më gjerë — përfshirë Malajzinë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, që shprehën solidaritet me Riadin këto ditë — pas sulmeve të Huthi-t ndaj aeroportit të Riadit dhe infrastrukturës saudite.

Libani vetë mbetet i ekspozuar ndaj konfliktit rajonal, me sulme izraelite që vazhdojnë në jug të vendit, ndërsa Bejruti përpiqet të mbajë distancë nga përshkallëzimi mes Iranit, aleatëve të tij dhe Arabisë Saudite.

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