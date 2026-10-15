Koalicioni saudit thotë se rrëzoi një raketë kroçere mbi rajonin e Medinës, Huthi-t e mohojnë
Mbrojtja ajrore saudite kapi dhe shkatërroi një raketë kroçere në rajonin e Medinës, njoftoi të enjten koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite; zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, e mohoi pretendimin e Riadit.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen njoftoi të enjten se mbrojtja ajrore e mbretërisë kapi dhe shkatërroi një raketë kroçere mbi rajonin e Medinës, siç njofton agjencia Xinhua. Njoftimin e bëri zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, përmes një postimi në rrjetin X, pa dhënë hollësi të tjera për dëme apo viktima. Lajmi u përcoll menjëherë edhe nga mbulimi i drejtpërdrejtë i Al Jazeera-s për luftën e Iranit.
Pak orë më vonë, zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, e mohoi pretendimin saudit, duke thënë se nuk ka pasur një kapje të tillë të një rakete kroçere mbi Medinë. Grupi i mbështetur nga Irani ka këmbëngulur më parë se nuk do të shënjestrojë qytetet e shenjta Meka dhe Medina, të cilat i ka përjashtuar shprehimisht nga paralajmërimet e tij për aeroportet saudite.
Nëse pretendimi i koalicionit qëndron, bëhet fjalë për një zhvillim domethënës: Medina është qyteti i dytë më i shenjtë i Islamit dhe preja e luftës ajrore mes Riadit dhe Huthi-ve ka prekur deri tani kryesisht kryeqytetin, jugun e mbretërisë dhe Provincën Lindore. Vetëm sot në mëngjes, autoritetet saudite aktivizuan dhe më pas tërhoqën alarmet e emergjencës në Najran dhe Jizan.
Për incidentin e Medinës nuk raportohen dëme apo të lënduar. Përplasja e deklaratave vjen ndërsa shkëmbimi i sulmeve mes koalicionit saudit dhe Huthi-ve vazhdon prej javësh, me raketa e dronë të kapur pothuajse çdo ditë mbi territorin saudit dhe me sulme ajrore saudite ndaj pozicioneve të Huthi-ve në Jemen.
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