Shtëpia e Bardhë thotë se nuk kishte dijeni për goditjen e sallës së dasmës në Sirik, CENTCOM po heton
Komanda Qendrore amerikane po shqyrton pretendimet e Teheranit se një sulm i së mërkurës goditi një sallë dasme në Sirik të provincës Hormozgan, ku sipas raportimeve iraniane u vranë të paktën katër persona dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.
Një zyrtar amerikan i ka thënë gazetës Wall Street Journal se Shtëpia e Bardhë nuk kishte dijeni për incidentin që autoritetet iraniane e përshkruajnë si goditje ndaj një salle dasme në Sirik, ndërsa Komanda Qendrore e ushtrisë amerikane (CENTCOM) ka nisur një hetim mbi pretendimet, siç njofton Al Jazeera.
Sipas palës iraniane, goditja ndodhi të mërkurën në qarkun Sirik të provincës jugore Hormozgan, në një ambient ku ishin mbledhur dhjetëra dasmorë. Raportimet iraniane flasin për të paktën katër të vrarë dhe dhjetëra të plagosur, ndërsa Ministria e Jashtme në Teheran e cilësoi episodin si një përpjekje të dëshpëruar të Uashingtonit për të mbuluar, sipas saj, disfatën në terren. Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance ka deklaruar gjithashtu se Shtetet e Bashkuara po e hetojnë rastin.
Siriku është një qark bregdetar në lindje të Ngushticës së Hormuzit, zonë që ka qenë vazhdimisht në qendër të përplasjeve të luftës SHBA–Iran. Vetëm një ditë më parë, tre peshkatarë iranianë u plagosën pranë Sirikut nga një dron i paidentifikuar, incident për të cilin Teherani nuk ka fajësuar ende zyrtarisht asnjë palë.
Deri tani Uashingtoni nuk ka konfirmuar të ketë kryer ndonjë sulm në atë zonë të mërkurën, dhe hetimi i CENTCOM-it pritet të sqarojë nëse bëhet fjalë për një goditje amerikane, për një incident tjetër apo për një pretendim të pabazë. Rasti rrezikon të thellojë më tej tensionet, në një kohë kur përplasjet rreth Hormuzit dhe sulmet ndaj anijeve tregtare vazhdojnë çdo ditë.
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