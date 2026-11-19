Komisioni Evropian akuzohet në gjykatë se fshehu emailet për propozimin e hequr të patentave
Komisioni Evropian u akuzua të mërkurën në Gjykatën e Përgjithshme të Bashkimit Evropian në Luksemburg se ka fshehur mesazhe të brendshme që shpjegojnë pse e hoqi një propozim të diskutueshëm për patentat, siç njofton Politico. Eurodeputeti gjerman i qendrës së majtë, Tiemo Wölken, i kishte kërkuar Komisionit shënimet e brendshme për arsyet e heqjes së papritur të propozimit në fillim të vitit 2025, por iu tha se ekzistonte vetëm një dokument i brendshëm përkatës: procesverbali i një takimi privat mes shefave të kabineteve, të cilin Komisioni refuzoi ta dorëzonte.
Avokati i Wölken-it, Carsten Zatschler, tha se mungesa e informacionit është e vështirë për t’u besuar, duke pasur parasysh sa i diskutueshëm ishte bërë propozimi. “Është e pabesueshme që të ketë zero emaile për këtë procedurë shumë të politizuar dhe ekonomikisht të rëndësishme”, tha Zatschler, duke shtuar se, sipas Komisionit, gjithçka paskësh ndodhur pa asnjë formë komunikimi elektronik, gjë që, sipas tij, thjesht nuk është e besueshme.
Komisioni njoftoi në shkurt 2025 tërheqjen e planeve për një rregullore për patentat thelbësore standarde (SEP) mbi licencimin e patentave, duke thënë se nuk kishte “asnjë sinjal të qartë mbështetjeje” nga bashkëligjvënësit, ndërsa negociatat mes Parlamentit Evropian dhe vendeve të BE-së ishin ende në vazhdim; propozimi u hoq zyrtarisht në korrik të atij viti. Propozimi kishte ndezur një betejë të ashpër lobimi mes mbajtësve të patentave, përfshirë Nokia, Ericsson, Qualcomm dhe Huawei, dhe kompanive që licencojnë teknologjinë e tyre, nga prodhuesit e telefonave te ata të makinave.
Tërheqja u njoftua në të njëjtën ditë kur zëvendëspresidenti amerikan JD Vance u takua me presidenten e Komisionit, Ursula von der Leyen, në një samit për inteligjencën artificiale në Paris, ku diskutuan për IA-në, Ukrainën dhe marrëdhëniet transatlantike — një koincidencë kohore që ngriti pyetje në Parlamentin Evropian nëse biseda e tyre luajti rol në rrëzimin e propozimit. Wölken, i cili ishte pjesë e ekipit negociator të zënë në befasi nga vendimi, tha se ekipi i tij ishte takuar me presidencën polake të Këshillit vetëm pak ditë më parë dhe askush nuk ishte informuar.
Komisioni i dorëzoi Wölken-it 14 dokumente, shumica emaile dhe dokumente qëndrimesh nga palë të jashtme të interesuara, të dërguara pas njoftimit të vendimit. Avokatët e Komisionit u thanë gjyqtarëve se kërkesa e Wölken-it nuk specifikonte se ai kërkonte emaile të brendshme që i paraprinin vendimit; përfaqësuesi i Komisionit, Tim Maxian Rusche, tha se Komisioni po ekspozohet ndaj gjithnjë e më shumë “ekspeditave peshkimi” me kërkesa shumë të përgjithshme. Komisioni përballet edhe me një padi nga vetë Parlamenti Evropian për vendimin e heqjes së propozimit; gjyqtarët nuk konfirmuan se kur do të merret vendimi për çështjen.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.