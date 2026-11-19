Gjykatësja zgjat me 14 ditë urdhrin që bllokon harkun memorial të Trump në Uashington
Gjykatësja federale Tanya Chutkan zgjati të mërkurën me 14 ditë urdhrin e përkohshëm që ndalon administratën e presidentit Donald Trump të nisë punimet për një hark të madh memorial në Uashington, sipas agjencisë Associated Press (AP).
Urdhri i kufizimit të përkohshëm, i cili duhej të skadonte të enjten, do ta mbajë projektin në pauzë deri më 3 dhjetor ose derisa gjykatësja të vendosë për kërkesën për një urdhër më të përhershëm paraprak, njoftoi AP.
Vendimi pasoi një urdhër të 5 nëntorit, të dhënë pak pas një seance të Komisionit Kombëtar të Planifikimit të Kryeqytetit, i cili i dha harkut miratimin përfundimtar me 8 vota pro dhe 4 kundër, pavarësisht dhjetëra dëshmitarëve që kundërshtuan ndërtimin.
Administrata kishte thënë se punimet mund të fillonin sapo të jepej miratimi dhe Departamenti i Brendshëm të lëshonte vendimin përfundimtar, ndërsa Chutkan e miratoi kërkesën e paditësve, duke vënë në dukje se asgjë nuk kishte ndryshuar ndjeshëm në dy javët e fundit dhe se duhej ruajtur gjendja e deritanishme derisa gjykata të vendosë.
Sipas AP, paditë janë shumëfishuar: Distrikti i Kolumbisë dhe Virxhinia paditën më 31 tetor, një padi e konsoliduar me atë origjinale të veteranëve të Vietnamit dhe një historiani arkitekture, ndërsa anëtarët e familjes Kennedy paditën më 10 nëntor për ndikimin që struktura 250 këmbë (76 metra) e lartë do të kishte te të varrosurit në Varrezat Kombëtare të Arlingtonit, dhe Bordi i Qarkut Arlington paditi më 8 tetor për shpejtësinë e projektit.
Avokati i paditësve, Nicolas Sansone nga Public Citizen Litigation Group, tha se ata ishin “të kënaqur që gjykatësja e njohu se rrethanat që kërkuan ndihmë urgjente dy javë më parë nuk kanë ndryshuar”, ndërsa Shtëpia e Bardhë, përmes zëdhënësit Davis Ingle, e quajti vendimin bllokim nga “një gjykatë distrikti aktiviste” dhe tha se do të vazhdojë të mbrojë monumentin, duke u shprehur e bindur se do të dalë e pafajshme.
Sipas AP, kritikët argumentojnë se administrata duhet të kërkojë miratimin e Kongresit dhe se harku, pasi të ndërtohet, do të prishë linjat e shikimit që lidhin monumentet historike të kryeqytetit, ndërsa administrata argumenton se Kongresi e ka hapur rrugën dekada më parë për një monument në Memorial Circle. Harku është një nga disa projekte të Trump në Uashington, përfshirë rinovimin e një fushe golfi dhe kërcënimin për të shembur Qendrën Kennedy, projekte që mund të përballen me shqyrtim më të madh pasi demokratët të marrin kontrollin e Kongresit.
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