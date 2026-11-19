Alarm për reshje shiu dhe erëra të fuqishme deri në 80 km/h
Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike ka lëshuar alarm moti për sot, me reshje të dendura shiu dhe erëra të forta nga jugperëndimi me mbi 80 km/orë.
Maqedonia e Veriut është nën alarm moti për sot, pasi priten reshje të dendura shiu dhe erëra të forta. Siç njofton Alsat, Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike ka lëshuar alarmin, duke paralajmëruar se era nga jugperëndimi do të arrijë mbi 80 km/orë.
Sipas të njëjtit njoftim, reshjet e shiut pritet të jenë të dendura, ndërsa era e fortë mund ta bëjë motin edhe më të ashpër gjatë ditës. Paralajmërimi vlen për ditën e sotme, kur kushtet atmosferike pritet të jenë më të paqëndrueshme.
Në ditët në vijim, siç njofton Alsat, moti do të mbetet me vranësira të ndryshueshme, me reshje lokale të herëpashershme me intensitet të ndryshueshëm. Kjo do të thotë se shiu nuk do të jetë i vazhdueshëm kudo, por mund të shfaqet në intervale të ndryshme dhe me forcë të ndryshme.
Nën ndikimin e rrymave ajrore jugore, do të jetë relativisht ngrohtë deri të premten, me temperatura që do të jenë mbi mesataren për këtë periudhë të vitit. Sinoptikët, siç njofton Alsat, nga e shtuna paralajmërojnë rënie të temperaturave.
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