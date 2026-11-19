BE-ja shtyn me dy vjet rregullat e metanit për importet e naftës, gazit dhe qymyrit
Vendet e Bashkimit Evropian dhe Parlamenti Evropian ranë dakord të shtyjnë me dy vjet rregullat që u kërkojnë importuesve të naftës, gazit dhe qymyrit të raportojnë emetimet e metanit, për shkak të tronditjes së tregjeve të energjisë të lidhur me luftën SHBA–Izrael me Iranin, siç njofton Reuters, duke cituar deklaratën e Parlamentit Evropian të enjten.
Sipas Këshillit të Bashkimit Evropian, marrëveshja e përkohshme e arritur sonte për ndryshime të synuara në rregulloren e metanit siguron shtyrjen me dy vjet të zbatimit të rregullave specifike për importin e naftës bruto, gazit natyror dhe qymyrit. Këshilli thotë se marrëveshja jep fleksibilitet për operatorët dhe shtetet anëtare për të garantuar furnizime të besueshme dhe të sigurta me energji mes paqëndrueshmërisë globale, duke ruajtur angazhimin e BE-së për uljen e emetimeve të metanit në përputhje me ambiciet e saj klimatike.
Konkretisht, detyrimet e monitorimit, raportimit dhe verifikimit për importuesit e gazit natyror, naftës bruto dhe qymyrit do të zbatohen nga 1 janari 2029, në vend të 1 janarit 2027, ndërsa raportimi për intensitetin e metanit, si për importuesit ashtu edhe për prodhuesit e Unionit, do të zbatohet nga 5 gushti 2030, në vend të 5 gushtit 2028. Bashkëligjvënësit ranë dakord se nevojitet kohë shtesë që vendet e treta, shtetet anëtare, prodhuesit, importuesit, operatorët dhe tregtarët të përmbushin plotësisht rregulloren dhe të zhvillojnë mjetet e nevojshme të zbatimit.
Ministri irlandez për Klimën, Energjinë dhe Mjedisin, Darragh O’Brien, tha se sonte u arrit “një ekuilibër pragmatik” për rregulloren e metanit, duke adresuar presionet në tregun e energjisë dhe duke ruajtur lidershipin e BE-së në uljen e emetimeve të metanit, si dhe duke mbrojtur qytetarët nga çmimet e larta të energjisë. Liderët e BE-së, në konkluzionet e tyre të 15 dhe 16 tetorit 2026, kishin mirëpritur propozimin e Komisionit për shtyrjen e disa detyrimeve të rregullores, për të adresuar ndikimin e kontekstit gjeopolitik në zinxhirët globalë të furnizimit, sigurinë e energjisë dhe çmimet e energjisë dhe karburanteve.
Komisioni do të rishikojë zbatimin efektiv të rregullores deri më 1 janar 2028, veçanërisht vendosjen e rregullave transparente dhe të sakta të matjes, raportimit dhe verifikimit, si dhe disponueshmërinë e një numri të mjaftueshëm verifikuesish të palëve të treta. Marrëveshja e përkohshme duhet tani të miratohet nga Këshilli dhe Parlamenti; ndryshimi i synuar do të miratohet pastaj formalisht nga të dy institucionet dhe do të hyjë në fuqi para fundit të vitit. Metani është një gaz i fuqishëm serrë, përgjegjës për rreth 30 për qind të ngrohjes globale; rregullorja e BE-së për metanin u miratua në maj 2024 dhe është në fuqi që nga gushti 2024.
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