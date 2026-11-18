Komisioni Evropian rrit parashikimin e rritjes për BE-në, Dombrovskis i kërkon Francës të frenojë borxhin
Komisioni Evropian e ngriti parashikimin e rritjes ekonomike të BE-së në 1,4 për qind për 2026-n dhe 2027-n, ndërsa komisioneri Valdis Dombrovskis i kërkoi Francës t'u përmbahet angazhimeve për uljen e deficitit, me borxhin që pritet të arrijë 123 për qind të PBB-së në 2028-n.
Komisioni Evropian e ka përmirësuar parashikimin e rritjes për ekonominë evropiane, ndërsa komisioneri për Ekonominë, Valdis Dombrovskis, i ka kërkuar Francës t’u përmbahet angazhimeve për uljen e deficitit buxhetor, siç njofton Euronews. Komisioni e ngriti parashikimin e rritjes për Bashkimin Evropian në 1,4 për qind si për vitin 2026 ashtu edhe për 2027-n, dhe në 1,2 për qind për eurozonën, pavarësisht goditjes së vazhdueshme të çmimeve të energjisë, që pritet ta mbajë inflacionin rreth 3 për qind vitin e ardhshëm.
Shqetësimi kryesor mbetet borxhi publik në rritje, veçanërisht në Francë, ku pritet të arrijë 123 për qind të PBB-së deri në vitin 2028. Dombrovskis e zbuti rrezikun e menjëhershëm të një krize të borxhit sovran në Francë, duke thënë se kostot në rritje të huamarrjes pasqyrojnë një trend global, me normat dhjetëvjeçare amerikane në nivele të krahasueshme me ato franceze. “Nuk shohim asnjë rrezik të menjëhershëm tregu”, tha ai, duke shtuar se kërkesa për obligacionet qeveritare franceze mbetet e fortë, “por është e rëndësishme të dërgohet sinjali i duhur”.
Sipas komisionerit, tregjet financiare po i dallojnë gjithnjë e më shumë vendet e BE-së nga njëri-tjetri, gjë që e bën disiplinën fiskale edhe më të rëndësishme; ky do të jetë mesazhi qendror kur Komisioni të paraqesë javën e ardhshme paketën e vjeshtës të Semestrit Evropian. Ai theksoi edhe rëndësinë e miratimit të projektbuxhetit “ambicioz” të qeverisë franceze për vitin 2027, i cili do ta sillte vendin në përputhje me angazhimet e tij fiskale ndaj Brukselit, në një kohë kur Franca përballet me një fushatë potencialisht të trazuar presidenciale.
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