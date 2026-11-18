Dorit Kemsley gjen shtëpi të re pas dëbimit nga vila në Encino: fillim i ri me fëmijët
Ylli i “Real Housewives of Beverly Hills”, Dorit Kemsley, ka gjetur një shtëpi të re dhe do të shpërngulet së shpejti atje me fëmijët e saj. Lajmin e mirë e ndau vetë gjatë lançimit të koktejlit të saj Maison D’OR në The Sun Rose West Hollywood, të shtunën në mbrëmje, ku i tha Page Six se shpërngulja është e afërt. “Fresh beginnings, fresh start”, u shpreh ajo, duke e përshkruar këtë hap si një fillim të ri për familjen e saj.
Kemsley e quajti “pretty crummy” dëbimin e urdhëruar nga gjykata nga shtëpia e familjes. Në gusht, një gjykatës urdhëroi që ajo dhe ish-bashkëshorti i saj, PK Kemsley, ta shisnin vilën e tyre prej 7 milionë dollarësh në Encino, Kaliforni, ndërsa prona rrezikonte të sekuestrohej. Fillimisht asaj iu tha se duhej të largohej deri më 1 nëntor, afat që më pas u shty deri më 13 nëntor.
Çifti ka dy fëmijë, Jaggerin, 12 vjeç, dhe Phoenixin, 10 vjeç. Dorit paraqiti kërkesën për divorc në prill 2025, pas nëntë vitesh martesë, dhe procesi vazhdon ende. Ata pritet të kthehen në gjykatë më 24 nëntor, ndërsa ajo tha se shpreson që gjithçka të mbarojë së shpejti, pasi periudha ka qenë shumë e lodhshme për të.
Gjatë mbrëmjes, West Hollywood shpalli 14 nëntorin 2026 “Dorit Kemsley Day”. Tani ajo po përqendrohet te marka e saj e koktejleve të konservuara me pak kalori, Maison D’OR, që do të lançohet në pranverë të vitit 2027, si dhe te pavarësia e saj dhe mbështetja e fëmijëve.
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