Kalifornia u ndalon automjeteve Waymo qarkullimin në autostradat shtetërore pas incidenteve në zonën e Gjirit
Departamenti i Mjeteve Motorike i Kalifornisë (DMV) i ka urdhëruar kompanisë Waymo të ndalojë operimin e automjeteve të saj autonome në autostradat e shtetit, duke cituar shqetësime se automjetet përbëjnë një rrezik të menjëhershëm për sigurinë publike, raporton ABC7.
Vendimi i DMV-së vjen pas një serie incidentesh me automjete Waymo në autostradat e zonës së Gjirit të San Franciskos, nga të cilat agjencia citon në veçanti dy.
Në njërin incident, tre automjete Waymo hynë në një zonë aktive ndërtimi në autostradën U.S. 101 pranë Burlingame, duke vënë në rrezik punëtorët, pajisjet dhe automjetet e tjera. Sipas DMV-së, incidente të ngjashme kanë ndodhur disa herë.
Incidenti tjetër tërhoqi vëmendje shtesë pasi pamjet treguan një automjet Waymo që përpiqej të parakalonte makinat e Patrullës së Autostradave të Kalifornisë (CHP), të cilat po kryenin një ndalim të kontrolluar të trafikut në Interstate 280 në fillim të këtij muaji.
Në një deklaratë, Waymo tha se siguria mbetet prioriteti i saj kryesor. «Shërbimi ynë i transportit vazhdon të operojë në mënyrë të sigurt në rrugët sipërfaqësore, duke shërbyer mbi gjysmë milioni udhëtime çdo javë. Po punojmë me DMV-në e Kalifornisë dhe zyrtarë të tjerë shtetërorë me zell dhe përgjegjësi për të rifilluar operimet në autostrada», i tha një zëdhënës ABC7.
DMV-ja tha se shqetësimet për automjetet Waymo në autostrada nuk janë të reja. Kjo është hera e dytë këtë vit që Waymo përballet me kufizime në autostrada: në maj 2026, kompania njoftoi se po pezullonte operimet në autostrada në disa qytete, përfshirë San Franciskon dhe Los Anxhelosin, për të përmirësuar mënyrën se si automjetet e saj reagojnë në zonat e ndërtimit.
Sipas DMV-së, kufizimet e reja hynë në fuqi më 11 nëntor dhe «do të mbeten në fuqi derisa Waymo t’i dëshmojë Departamentit se ka marrë masa korrigjuese efektive».
«E shoh këtë si një mundësi për të vazhduar përmirësimin e një teknologjie», tha Billy Riggs, profesor në Universitetin e San Franciskos. Riggs tha se të dhënat tregojnë se automjetet autonome mbeten në përgjithësi më të sigurta se shoferët njerëzorë, por shtoi se sfidat janë të pritshme ndërsa teknologjia vazhdon të zhvillohet. «Një automjet i automatizuar mund të kuptojë dhe identifikojë të gjitha aspektet e rrugës dhe të bëjë gjykime vërtet të sofistikuara mbi to. Por, shumë herë, nuk mund ta kuptojë kontekstin», tha Riggs.
Më herët këtë vit, banori i San Franciskos Elliot Slade tha se po udhëtonte me një automjet Waymo kur ai devijoi nga kursi dhe hyri në një zonë ndërtimi. «Dikur e përdorja gjatë gjithë kohës, tani them më mirë eci në këmbë, ose marr autobusin», tha Slade. Ai shtoi se përvoja e la skeptik për përdorimin e automjeteve Waymo në të ardhmen dhe se mbetet i shqetësuar për pasojat e mundshme nëse incidente të ngjashme vazhdojnë: «Kishe një shans ta rregulloje nëse bëhej virale. Dhe nëse nuk janë siguruar që është plotësisht e sigurt, atëherë jam i zhgënjyer. Shumë i zhgënjyer».
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