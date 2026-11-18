Iceye finlandeze ofron rreth 2 miliardë euro për prodhuesin italian të raketave Avio
Kompania finlandeze e satelitëve Iceye ka paraqitur një ofertë blerjeje prej 41 eurosh për aksion për Avio-n italiane, prodhuesen e raketës Vega, në një marrëveshje që synon të krijojë një lojtar evropian të integruar të hapësirës dhe të mbrojtjes.
Operatori finlandez Iceye ka bërë një ofertë blerjeje në para prej rreth 2 miliardë eurosh (2,2 miliardë dollarë) për prodhuesin italian të raketave Avio, siç njofton Defense News. Marrëveshja do të integronte aftësitë hapësinore të Evropës dhe do ta vinte Iceye-n edhe në krye të zgjerimit të Avio-s në biznesin amerikan të raketave.
Oferta prej 41 eurosh për aksion do të paraqitet përmes filialit italian Iris 2, me qëllim nxjerrjen e Avio-s nga Bursa e Milanos; ajo përfaqëson një prim prej 21,3 për qind mbi çmimin e mbylljes të së hënës dhe 34,8 për qind mbi çmimin mesatar të ponderuar tremujor. Aksionet e Avio-s u rritën me mbi 15 për qind, në rreth 39,5 euro, pas lajmit. Iceye premton edhe 1 miliard euro investime shtesë në Avio në Itali gjatë pesë viteve të ardhshme, për të zgjeruar bazën e klientëve të raketës Vega.
Qeveria finlandeze e mbështeti ofertën: ministri i Mbrojtjes, Antti Hakkanen, tha se, nëse marrëveshja mbyllet, do të krijohet një lojtar global i industrisë hapësinore dhe siguria e furnizimit të Finlandës dhe e të gjithë Evropës do të ngrihet në një nivel të ri. Bordi i Avio-s zhvilloi të martën mbledhjen e parë dhe nisi shqyrtimin e ofertës, ndërsa drejtori ekzekutiv i Leonardo-s, grupi shtetëror italian i mbrojtjes që zotëron 18 për qind të Avio-s, tha se ishte “i befasuar këndshëm” nga oferta dhe se do ta shqyrtonte atë. Një zëdhënës i Avio-s tha se marrëveshja kërkon miratimin e qeverisë italiane dhe të asaj amerikane.
Avio është ndër prodhuesit kryesorë të motorëve me lëndë të ngurtë për raketa: në shtator nisi punimet për një impiant të ri në Hurt të Virxhinias dhe bashkëpunon me Raytheon për motorin Mk 104 dhe me Lockheed Martin për programet ER GMLRS dhe PrSM. Porositë e kompanisë për nëntëmujorin arritën 237 milionë euro, gjysma prej tyre nga mbrojtja. Drejtori ekzekutiv i Iceye-s, Rafal Modrzewski, tha se konsultimet me palët e përfshira, përfshirë qeveritë, ishin bërë para paraqitjes së ofertës dhe se mbyllja e transaksionit do të kërkojë edhe disa muaj, duke e quajtur kombinimin një integrim të plotë vertikal të aftësive.
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