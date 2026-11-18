Nvidia raporton të ardhura rekord 115,8 miliardë dollarë në tremujorin e tretë, parashikon 130 miliardë për tremujorin e katërt
Raporti i parë financiar pas dorëheqjes së Jensen Huang: fitimi për aksion 2,68 dollarë, divizioni i qendrave të të dhënave 107,6 miliardë dollarë dhe aksionet u rritën rreth 4% në tregtimin pas orarit zyrtar.
Nvidia raportoi të ardhura rekord prej 115,8 miliardë dollarësh në tremujorin e tretë të vitit fiskal 2027, me rritje 103% krahasuar me një vit më parë, siç raporton TechCrunch, duke tejkaluar parashikimin e vetë kompanisë prej 108 miliardë dollarësh. Fitimi i rregulluar për aksion arriti 2,68 dollarë (2,70 dollarë sipas GAAP), mbi pritjet e Wall Street prej rreth 2,47–2,50 dollarësh, në raportin e parë financiar pas dorëheqjes së Jensen Huang më 12 nëntor.
Shtytësi kryesor ishte divizioni i qendrave të të dhënave, sipas njoftimit të kompanisë, me të ardhura 107,6 miliardë dollarë, 110% më shumë se një vit më parë — rreth 93% e shitjeve totale — ndërsa kërkesa për çipa të inteligjencës artificiale vazhdon të rritet fuqishëm.
Për tremujorin e katërt, Nvidia parashikon të ardhura prej 130 miliardë dollarësh, plus ose minus 3%, në një tremujor 14-javor, mbi konsensusin prej rreth 125 miliardë dollarësh, me marzh bruto të parashikuar 71–72%.
Drejtoresha e përkohshme ekzekutive Colette Kress, e cila është edhe drejtoreshë financiare, e ngriti parashikimin për vitin fiskal 2028 në rritje të të ardhurave prej rreth 75%, nga 70% më parë, duke përmendur gatishmërinë e qendrave të të dhënave, kërkesën e qëndrueshme të klientëve fundorë dhe aksesin e tyre në kapital. Ajo tha se është “business as usual”, se kompania ka siguruar kapacitet për memorie dhe paketim të avancuar dhe po punon me TSMC për të ngushtuar hendekun mes ofertës dhe kërkesës.
Nvidia shpenzoi 28,1 miliardë dollarë për blerjen e aksioneve të veta gjatë tremujorit; në shtator 2026 e kishte rritur programin e blerjeve me 150 miliardë dollarë, dhe 227,3 miliardë dollarë mbeten ende. Aksionet u rritën rreth 4% në tregtimin pas orarit zyrtar pas publikimit të rezultateve, megjithëse mbeten rreth 10% më poshtë që nga dorëheqja e Huang javën e kaluar.
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