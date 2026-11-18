Ukraina proteston ndaj planit të kreut të IAEA-së për të emëruar një zyrtar rus të sanksionuar si zëvendës
Ministria e Jashtme e Ukrainës publikoi më 17 nëntor një deklaratë proteste ndaj synimit të drejtorit të përgjithshëm të IAEA-së, Rafael Grossi, për të emëruar një zyrtar rus të sanksionuar si zëvendësdrejtor i përgjithshëm dhe drejtues i Departamentit të Energjisë Bërthamore, siç njofton The Kyiv Independent.
Zyrtari është Alexey Ferapontov, aktualisht zëvendësshef i Shërbimit Federal Rus për Mbikëqyrjen Mjedisore, Teknologjike dhe Bërthamore (Rostekhnadzor). Sipas AFP-së, një letër dërguar anëtarëve të bordit të IAEA-së propozonte emërimin e Ferapontov si një nga zëvendësshefat e organizmit.
Ferapontov u sanksionua nga Ukraina në shkurt 2023 për rolin e tij në “legjitimimin e sekuestrimit të paligjshëm të centralit bërthamor të Zaporizhzhias dhe zgjerimin e kontrollit rregullator rus mbi të”, sipas Ministrisë së Jashtme.
Ministria tha se emërimi i tij në një nga postet më të larta të IAEA-së do të përbënte pranim të hapur të politikës ruse të sekuestrimit të paligjshëm të objekteve bërthamore ukrainase dhe shpërfillje të së drejtës ndërkombëtare dhe të vendimeve të vetë agjencisë. Ajo kërkoi që Grossi të heqë dorë nga synimi dhe tha se pret një vendim që nuk lë dyshim për qëndrimin parimor të agjencisë.
Centrali i Zaporizhzhias, në Enerhodar, është centrali më i madh bërthamor në Evropë dhe është nën pushtimin rus që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë. Më 8 nëntor centrali humbi lidhjen me linjën e vetme të jashtme 330 kV për rreth 10 orë dhe punoi me gjeneratorë dizel emergjence.
Greenpeace International i dërgoi bordit të IAEA-së një letër ku kërkonte që Grossi të braktisë menjëherë planet. Organizata e lidhi çështjen me një konflikt të mundshëm interesi, sepse Grossi — kandidat për Sekretar të Përgjithshëm të OKB-së — ka nevojë për mbështetjen e qeverisë ruse për kandidaturën e tij.
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