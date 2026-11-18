Jennifer Lopez: ndarja nuk është dështim, është një trampolinë për t’u rritur
Jennifer Lopez, 57 vjeç, ka reflektuar mbi historinë e saj të marrëdhënieve gjatë një SiriusXM Town Hall të martën në mëngjes, më 17 nëntor, në New York City, ku foli hapur për mësimet që ka nxjerrë nga katër divorcet e saj, shkruan Just Jared.
Më herët gjatë javës, në një sesion pyetje-përgjigjesh të moderuar nga Rachel Zegler, Lopez përmendi se ishte divorcuar katër herë, duke ngritur katër gishta, kur një fans nga publiku bërtiti: «Ke ende gjashtë gishta». Ajo tha se ky ishte komenti më qesharak që kishte dëgjuar ndonjëherë dhe se e bëri të qeshte me zë të lartë.
E pyetur nëse ish-partnerët e saj kishin hyrë në jetën e saj për një arsye, këngëtarja dhe aktorja u përgjigj se ndihej sikur po mësonte të njëjtën gjë vazhdimisht, ndërsa ajo që ka rëndësi është të kuptosh veten. Sipas saj, një ndarje nuk është dështim, por një trampolinë, ndërsa ndarja e saj e fundit, para rreth dy vitesh, i ishte dukur si një hov rritjeje.
Lopez rrëfeu gjithashtu se terapistja e saj i kishte thënë se disa njerëz nuk e shikojnë kurrë veten, dhe e kishte inkurajuar të vazhdonte të zbulonte dhe të donte çdo pjesë të vetes, përfshirë anën e saj si romantike e pashpresë, artiste dhe ëndërrimtare.
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