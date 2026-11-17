Koncesionarët e hidrocentraleve të vogla në Plavë humbasin gjyqet për rreth 50 milionë eurot e kërkuara nga shteti
Gjykata Ekonomike hodhi poshtë padinë e konsorciumit për lumin Murinska, i cili kërkonte rreth 8,9 milionë euro; së bashku me dy mosmarrëveshjet e tjera në Plavë, pretendimet e koncesionarëve arrijnë rreth 50 milionë euro.
Asnjë koncesionar në ujërrjedhat e Plavës, të cilët kërkojnë rreth 50 milionë euro nga shteti me pretendimin se u është pamundësuar ndërtimi i hidrocentraleve të vogla (MHE), me gjasë nuk do të marrë asgjë — kështu i tha Portalit RTCG një jurist i mirëinformuar, pas vendimit të fundit gjyqësor, siç njofton RTCG-ja në artikullin e saj të 17 nëntorit 2026, në orën 07:19, me autor Tufik Softić.
Gjykata Ekonomike e Malit të Zi, me aktgjykim të 10 nëntorit, të dhënë nga gjyqtari Mladen Grdinić, hodhi poshtë padinë e konsorciumit “Elektrotehna – Industrijaimport – Industrijaimpex” për MHE-të e pandërtuara në lumin Murinska, sipas raportimit të RTCG-së. Konsorciumi kërkonte rreth 8,9 milionë euro gjithsej, prej tyre 733.085 euro dëm real, 424.602 euro për garancinë bankare të arkëtuar dhe afro 6,9 milionë euro fitim të humbur — të gjitha u hodhën poshtë.
Sipas gjykatës, koncesionari nuk provoi se organet shtetërore e penguan në mënyrë të paligjshme. Protestat e banorëve të Murinës në qershor-korrik 2017 bllokuan punimet, por nuk u provua se ishin pengesë e përhershme. Policia më 29 qershor 2017 e refuzoi kërkesën për asistencë për mungesë dokumentacioni dhe koncesionari nuk u ankua. Shteti aktivizoi garancinë bankare prej 400.000 eurosh pasi investitori nuk dorëzoi garanci të re as brenda afatit shtesë, ndërsa fitimi i humbur u refuzua sepse prodhimi dhe të ardhurat nuk ishin mjaftueshëm të sigurta.
Rasti i Murinskës është një nga tri mosmarrëveshjet e mëdha në komunën e Plavës, me pretendime gjithsej rreth 50 milionë euro. Në lumin Gjuriçka kompania “Plava Hydro Power”, e lidhur me Fljorin Krasniqin, kërkon mbi 28 milionë euro, ndërsa për MHE-në “Meteh” në lumin Komaraça koncesionarët e lidhur me “Kroling”, “Kronor” dhe “Normal Company” kërkojnë rreth 12 milionë euro.
Për banorët e Murinës, Plavës dhe rrethinës, që kundërshtuan ndërtimet gati një dekadë më parë, vendimi është epilog i rëndësishëm i luftës shumëvjeçare për lumin — një betejë që, sipas vlerësimit të juristit të cituar nga RTCG-ja, duket se po mbyllet pa asnjë dëmshpërblim për koncesionarët.
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