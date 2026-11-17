Shembet një seksion i tërë i Urës së Krimesë pas goditjes ukrainase, pamjet tregojnë dëmet e mëdha
Një seksion i Urës së Krimesë, që lidh Krimenë e pushtuar nga Rusia me Rusinë, është shembur pas një goditjeje të raportuar ukrainase gjatë natës së 17 nëntorit, siç njofton The Kyiv Independent. Fotografitë e publikuara në rrjetet sociale tregojnë harkun e strukturës dhe pjesën e rrugës mes dy mbështetëseve të zhdukur plotësisht, me rrënoja të dukshme poshtë. Artikulli ynë i mëparshëm raportoi goditjen e dytë brenda dy ditësh me dëme ende të paverifikuara; pamjet e reja tregojnë përmasën reale të dëmit.
Komisioneri presidencial ukrainas për sanksionet, Vladyslav Vlasiuk, shkroi në X: “Crimean Bridge. Sanctioned”. Sipas The Kyiv Independent, një video e pakonfirmuar e publikuar nga hetues OSINT pretendon se tregon pamje nga kamera në bordin e një rakete lundruese ukrainase Flamingo (versioni FP-5 me lidhje të dhënash dhe kontroll nga operatori) teksa i afrohet urës — autenticiteti i videos nuk është konfirmuar.
Kreu i emëruar nga Moska i Krimesë së pushtuar, Sergey Aksyonov, tha se forcat ukrainase goditën urën dhe trafiku u pezullua. Ministria ruse e Transportit konfirmoi pezullimin e trafikut rrugor dhe hekurudhor dhe tha se specialistët po vlerësojnë dëmet, ndërsa sipas informacionit paraprak në urë nuk ka viktima. Kremlini njoftoi mbledhjen e Komisionit Qeveritar për Likuidimin e Pasojave të Sulmit ndaj Urës së Krimesë, nën drejtimin e zëvendëskryeministrit Marat Khusnullin.
Sipas Reuters, Aksyonov tha se dy persona u vranë në sulmin ndaj Krimesë, ndërsa Ministria ruse e Mbrojtjes tha se 1.441 dronë u rrëzuan mbi 22 rajone — duke tejkaluar rekordin e së hënës prej 1.336 dronësh dhe duke e bërë atë, sipas të dhënave të ministrisë, sulmin më të madh ukrainas me dronë të luftës. Kremlini kishte thënë të hënën se sulmi i parë i kësaj jave ndaj urës shkaktoi vetëm dëme të vogla.
Konteksti: ura 19-kilometërshe mbi Ngushticën e Kerch-it lidh rajonin e Krasnodarit me gadishullin e Krimesë, të pushtuar nga Rusia në 2014; pjesa rrugore u hap në 2018 dhe shërbimi hekurudhor i pasagjerëve nisi në 2019. Ura, një rrugë kyçe furnizimi për forcat ruse, pësoi dëme të mëdha edhe në tetor 2022 dhe korrik 2023, por pa dalë plotësisht nga funksioni; më 16 nëntor ajo u godit sërish në sulmin e parë të kësaj jave.
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