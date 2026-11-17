Premiera botërore e «Sunrise on the Reaping» në Nju Jork: Jennifer Lawrence dhe Josh Hutcherson ribashkohen pas 11 vjetësh
Yjet origjinalë të «The Hunger Games» u kthyen në tapetin e kuq në Alice Tully Hall për premierën e filmit të ri, që del në kinema më 20 nëntor — Lawrence dhe Hutcherson rikthehen edhe në ekran si Katniss dhe Peeta.
Premiera botërore e «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» u mbajt të hënën, më 16 nëntor 2026, në Alice Tully Hall në Nju Jork, ku yjet origjinalë të sagës u rikthyen në tapetin e kuq, siç njofton People.
Jennifer Lawrence dhe Josh Hutcherson, Katniss Everdeen dhe Peeta Mellark në katër filmat origjinalë (2012–2015), pozuan së bashku në tapetin e kuq për herë të parë pas turneut të shtypit të «Mockingjay – Part 2» më shumë se një dekadë më parë. Sipas Parade, ribashkimi vjen pikërisht 11 vjet pas premierës së atij filmi më 16 nëntor 2015.
Të pranishëm ishin edhe Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Amandla Stenberg, Jena Malone dhe Willow Shields nga kasti origjinal, si dhe Rachel Zegler dhe Tom Blyth nga prequel-i i vitit 2023.
Lawrence (36) dhe Hutcherson (34) rikthehen në film si Katniss dhe Peeta në epilog, ndërsa Harrelson rikthehet si Haymitch dhe Banks si Effie Trinket. Lawrence e përshkroi rikthimin në podcast-in «Call Her Daddy» (episodi i 28 tetorit) si “unbelievable” dhe emocional, me të njëjtën skuadër xhirimi.
Filmi ndjek Haymitch-in adoleshent, luajtur nga Joseph Zada, në Lojërat e 50-ta (Quarter Quell-i i parë, me dyfishin e tributëve), 24 vjet para filmit të parë. Në kast janë edhe Elle Fanning si Effie e re, Ralph Fiennes si presidenti Snow, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Glenn Close, Maya Hawke dhe Mckenna Grace. Regjisor është Francis Lawrence, sipas romanit të Suzanne Collins. Filmi del në kinema të premten, më 20 nëntor 2026, ndërsa franshiza ka arkëtuar 3.3 miliardë dollarë në gjithë botën, sipas Variety.
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