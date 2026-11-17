Humbjet klimatike në BE arrijnë rreth 920 miliardë euro që nga viti 1980, pesë vitet e fundit më të kushtueshmet në histori
Sipas treguesit të ri të Agjencisë Evropiane të Mjedisit, më shumë se 270 miliardë euro humbje u regjistruan vetëm në pesë vitet e fundit — pothuajse një e treta e totalit të 45 viteve — ndërsa më pak se 20 për qind e humbjeve janë të siguruara.
Ekstremet e motit dhe të klimës shkaktuan humbje ekonomike të vlerësuara në rreth 920 miliardë euro në Bashkimin Evropian midis viteve 1980 dhe 2025, nga të cilat më shumë se 270 miliardë euro ndodhën vetëm në pesë vitet e fundit, sipas një treguesi të publikuar të hënën nga Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA). Kjo do të thotë se pothuajse një e treta e të gjitha humbjeve të regjistruara gjatë 45 viteve u përqendrua në periudhën 2021–2025, dhe agjencia paralajmëron se, ndërsa ngjarjet ekstreme pritet të intensifikohen me ndryshimin e klimës, humbjet ka gjasa të vazhdojnë të rriten.
Shifrat janë vetëm humbje direkte, të llogaritura me vlerat e euros të vitit 2025, dhe nuk përfshijnë humbjet indirekte si ato në produktivitet dhe në PBB, as ndikimet në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve. Edhe viti 2026, thekson EEA, është tashmë një vit humbjesh të rënda, me stuhi, valë të nxehti dhe thatësira që kanë goditur ekonominë e Evropës. Përmbytjet përbëjnë pjesën më të madhe të dëmit, 44 për qind të humbjeve nga viti 1980 deri në 2025, ndërsa ngjarjet klimatologjike si thatësira dhe ngrica dhe ngjarjet meteorologjike si stuhitë përbëjnë secila rreth një të katërtën; zjarret, breshëri dhe valët e të nxehtit së bashku përbëjnë rreth 5 për qind.
Dëmi është shumë i përqendruar: 5 për qind e ngjarjeve klimatike me humbjet më të mëdha shkaktuan 63 për qind të humbjeve, ndërsa 1 për qind e ngjarjeve shkaktuan 31 për qind. Në shifra absolute, humbjet më të mëdha gjatë 1980–2025 u regjistruan në Gjermani, Itali dhe Francë; humbjet më të larta për frymë u llogaritën në Slloveni, Spanjë dhe Luksemburg, ndërsa ato për sipërfaqe në Slloveni, Belgjikë dhe Luksemburg.
Një pjesë e madhe e dëmit mbetet e pasiguruar: sipas vlerësimeve, më pak se 20 për qind e humbjeve totale në BE ishin të siguruara, me ndryshime të mëdha mes vendeve — nga më pak se 2 për qind në Bullgari, Qipro dhe Rumani, në mbi 60 për qind në Danimarkë dhe Luksemburg. Vlerësimi i parë evropian i rrezikut klimatik (EUCRA) ka arritur në përfundimin se rreziqet klimatike po përshpejtohen dhe vlerëson humbje prej të paktën 175 miliardë eurosh në vit për BE-në dhe Mbretërinë e Bashkuar, në një skenar ngrohjeje prej 3 gradësh Celsius.
Për t’u përballur me këto rreziqe, Strategjia e Përshtatjes e BE-së e vitit 2021 dhe Korniza e BE-së për Qëndrueshmëri Klimatike, e paraqitur nga Komisioni Evropian në tetor 2026, synojnë ta zhvendosin bllokun nga reagimi pas katastrofave drejt parashikimit të ndikimeve klimatike dhe parandalimit të dëmeve të shmangshme; korniza përfshin edhe propozimin për një Ligj Evropian për Qëndrueshmërinë Klimatike.
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