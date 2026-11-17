Nga mesnata lirohen të gjitha karburantet në Mal të Zi: benzina shtatë cent më lirë, eurodizeli tre cent
Çmimet e reja, të vlefshme nga 17 deri më 23 nëntor: eurosuper 95 kushton 1,63 euro për litër, eurosuper 98 1,66 euro, eurodizeli 1,92 euro dhe vaji për ngrohje 1,85 euro.
Të gjitha llojet e karburantit në Mal të Zi janë më të lira nga mesnata, siç njofton RTCG-ja, sipas të dhënave të Ministrisë së Energjisë dhe Minierave. Benzina u lirua me shtatë cent për litër, ndërsa eurodizeli me tre cent, duke sjellë lehtësim për shoferët dhe për familjet që përdorin vaj për ngrohje në prag të dimrit.
Sipas çmimeve të reja, që vlejnë për shtatë ditët e ardhshme, nga 17 deri më 23 nëntor, eurosuper 95 kushton 1,63 euro për litër, eurosuper 98 kushton 1,66 euro, eurodizeli 1,92 euro, ndërsa vaji për ngrohje 1,85 euro për litër. Ulja është shtatë cent për të dy llojet e benzinës, tre cent për eurodizelin dhe pesë cent për vajin për ngrohje.
Llogaritja u bë sipas Rregullores për mënyrën e llogaritjes së çmimit maksimal me pakicë të derivateve të naftës, duke zbatuar vendimin e Qeverisë të marrë në seancën e 16 nëntorit 2026 për uljen e akcizës për vajrat e gazit, me të cilin akciza për eurodizelin u ul me pesë për qind.
Çmimet e reja vlejnë nga 17 deri më 23 nëntor 2026. Llogaritja tjetër bëhet më 23 nëntor dhe çmimet nga 24 nëntori do të vlejnë sipas saj.
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