Kërkuesit rusë humbasin gjurmimin satelitor të jetës së egër, kompania franceze CLS ndërpret shërbimin Argos
Sistemi satelitor Argos, i përdorur prej vitesh për të ndjekur fokën e Ladogës, drerët e pyjeve veriore dhe zogjtë shtegtarë të rrallë, u ndërpre këtë muaj për klientët rusë, në shembullin më të fundit të izolimit shkencor të Moskës.
Foka Kroshik ndiqej prej muajsh me pika të vogla në hartë teksa gjuante peshk në bregun jugor të rrezikshëm të liqenit Ladoga dhe kthehej në ujëra më të sigurta. Pastaj, papritur, ajo u zhduk nga harta. “Nuk do të dimë më asgjë për aventurat e Kroshikut”, shkroi javën e kaluar konservacionisti Vyacheslav Alexeyev në rrjetin social ku ndante vendndodhjen e fokës me mijëra ndjekës, siç njofton Reuters.
Këtë muaj, kërkuesve rusë iu ndërpre sistemi kryesor satelitor që kanë përdorur prej vitesh për të gjurmuar jetën e egër në disa nga territoret më të mëdha të egra në botë. Sistemi Argos, i drejtuar nga kompania franceze CLS, është përdorur për zogj shtegtarë të rrallë në Lindjen e Largët ruse, për drerë të egër në pyjet veriore, për foka me mjekër në Detin e Bardhë dhe për morsë të Atlantikut rreth Tokës së Franc Jozefit. Një zëdhënëse e CLS-së konfirmoi pezullimin e shërbimeve për klientët rusë, për shkak të “kontekstit ndërkombëtar në zhvillim dhe kufizimeve që rrjedhin prej tij”.
Kroshiku, i shpëtuar si këlysh dhe i kujdesur për një dekadë në një strehë pranë Shën Petersburgut, u rikthye në natyrë në shtator, me një transmetues të ngjitur në gëzof. “E gjithë kjo tani do të duhet të ndalet, ndaj ndjenjat tona janë jashtëzakonisht negative”, i tha Alexeyev Reuters-it. Ndërprerja satelitore i shtohet shpërbërjes së dekadave bashkëpunim shkencor mes Rusisë dhe Perëndimit që nga nisja e pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022: partneritetet me Agjencinë Hapësinore Evropiane dhe me CERN-in kanë përfunduar, ndërsa kërkimet e përbashkëta arktike janë shkurtuar.
“Kjo do të çojë vërtet në mungesë informacioni për speciet prioritare dhe për veprimet e ruajtjes dhe menaxhimit”, tha Philipp Maleko, doktorant në Universitetin Wisconsin-Madison, i cili e ka përdorur Argos për zogj bregdetarë të rrezikuar që fluturojnë mes Lindjes së Largët ruse dhe Azisë Juglindore. Fondacioni i Liqenit Baikal paralajmëroi në tetor se humbja e të dhënave kërcënon kërkimet në gjithë Rusinë, përfshirë monitorimin e fokës endemike të Baikalit dhe të një popullate të vogël drerësh pyjorë të rrezikuar.
Sipas vetë CLS-së, Argos ishte pothuajse i vetmi sistem që shkencëtarët rusë përdornin për migrimin e jetës së egër detare dhe tokësore në rajonet veriore, dhe kërkuesit thonë se asnjë sistem tjetër i disponueshëm nuk është aq i dobishëm larg kullave të celularëve. Në tetor, Agjencia shtetërore ruse për Iniciativa Strategjike tha se ishte në bisedime për të zhvilluar një alternativë ruse, por Alexeyev dyshon se mund të kopjohet: “Është e vetmja plejadë satelitore e këtij lloji”, tha ai, duke shtuar se i ishte mirënjohës kompanisë që punoi me Rusinë për kaq gjatë.
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