Kongresmeni amerikan: Anshmëria politike të mos ketë vend në Hagë
Kongresmeni amerikan, Keith Self këtë të mërkurë përmes një postimi në “X” shprehu shqetësim për atë që ai e konsideron ndikim të anshmërisë politike në vendimmarrjen e institucioneve të drejtësisë në Hagë. Ky reagim ka ardhur pak para shpalljes së aktgjykimit ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
“Një temë e vazhdueshme që duket se po del nga Haga, është lejimi i anshmërisë politike që të ndikojë në vendimet e saj”, shkroi Self në X.
Ai shtoi se shpreson që një anshmëri e tillë të mos shfaqet gjatë shpalljes së vendimit në rastin ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së.
Self, i cili kryeson Nënkomisionin për Evropën në Komitetin për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, e lidhi çështjen edhe me situatën më të gjerë në rajon, duke e përshkruar Ballkanin si një “fuçi baruti”.
Sipas tij, në rajon ka regjime shtypëse që do të preferonin të nxisnin ndarje, në vend se të punonin drejt pajtimit.
“Një temë e vazhdueshme që po del nga Haga duket se është lejimi i anshmërive politike për të ndikuar në vendimet e tyre. Shpresoj që një anshmëri e tillë të mos shfaqet këtë javë kur të jepet një vendim në gjyqin e Hashim Thaçit dhe tre civilëve shqiptarë që luftuan për pavarësi nga vitet e shtypjes serbe.
Ballkani është një kuti baruti në një rajon ku regjimet shtypëse nuk do të donin asgjë më shumë sesa të nxisin flakët e përçarjes sesa të punojnë drejt pajtimit”, shkruan ai.
A consistent theme emerging from The Hague seems to be allowing political bias to influence their decisions. It is my hope that such bias will not be on display this week when a decision is handed down in the trial of Hashim Thaci, and three Albanian civilians who fought for…
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