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Bota

Koreja e Veriut paralajmëron vendosjen e altoparlantëve kufitarë dhe masa të reja ndaj Seulit

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Koreja e Veriut do të vendosë altoparlantë anti-Koreja e Jugut në gatishmëri përgjatë gjithë kufirit brenda disa ditësh dhe ka vënë në gatishmëri kundërmasa të reja të paspecifikuara, tha të enjten Kim Yo Jong, motra e fuqishme e udhëheqësit të Koresë së Veriut.

Deklarata erdhi me një paralajmërim drejtuar Seulit për “situatën më të tmerrshme dhe shqetësuese” nëse Koreja e Jugut vazhdon atë që Pheniani e quan ndërhyrje në punët e brendshme të Veriut.

Të mërkurën në mbrëmje, pasi vizitoi vendet e fortifikimit me zyrtarë të lartë ushtarakë, Kim tha se Koreja e Veriut do të aktivizojë altoparlantë anti-Koreja e Jugut përtej kufirit deri në fund të tetorit.

Ajo tha se njësitë taktike të Koresë së Veriut kishin marrë pozicione të reja dhe akuzoi trupat e Koresë së Jugut për kryerjen e transmetimeve paralajmëruese dhe të shtënave paralajmëruese në vende të shumta pranë kufirit. Koreja e Jugut tha se të shtënat paralajmëruese ishin qëlluar si “masa legjitime dhe mbrojtëse”.

Kim paralajmëroi se trupat e Koresë së Veriut do të “eliminonin pa mëshirë” forcat e Koresë së Jugut nëse zjarri paralajmërues rezultonte në dëmtim të territorit ose personelit të Koresë së Veriut.

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