Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e 8-të të Nënkomitetit të MSA-së për Bujqësi dhe Peshkatari
Përfaqësuesit e Kosovës dhe të Komisionit Evropian kanë diskutuar në Bruksel për reformat në bujqësi, zhvillimin rural, sigurinë ushqimore, çështjet veterinare, peshkatarinë dhe akuakulturën, në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA).
Në takimin e mbajtur më 9 tetor 2026, Komisioni Evropian e ka inkurajuar Kosovën të përshpejtojë miratimin e legjislacionit të mbetur pezull dhe të sigurojë zbatimin efektiv të tij, duke theksuar nevojën për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe administrative.
Vëmendje e veçantë i është kushtuar plotësimit të pozitave të lira të punës dhe sigurimit të burimeve të mjaftueshme financiare, përfshirë shfrytëzimin e plotë të asistencës së Bashkimit Evropian.
Në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, diskutimet janë përqendruar në konsolidimin e tokës bujqësore, përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimin e degradimit të tokës dhe finalizimin e legjislacionit për shërbimet këshilluese dhe organizimin e tregut të produkteve bujqësore.
Sa i përket sigurisë ushqimore dhe çështjeve veterinare, është theksuar rëndësia e zbatimit të standardeve të BE-së, forcimit të kapaciteteve inspektuese dhe sigurimit të burimeve të nevojshme për Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës.
Në këtë kuadër, janë diskutuar edhe funksionalizimi i impiantit për përpunimin e nënprodukteve shtazore, miratimi i legjislacionit për mirëqenien dhe shëndetin e kafshëve, si dhe zbatimi i planit pesëvjeçar për monitorimin dhe kontrollin e sëmundjeve.
Ndërkaq, në sektorin e peshkatarisë dhe akuakulturës, palët kanë vënë në pah nevojën për miratimin e ligjit përkatës në përputhje me legjislacionin e BE-së, përfundimin e inventarit të llojeve të peshqve dhe forcimin e kapaciteteve administrative e financiare. Përafrimi me standardet evropiane në këtë sektor shihet si mundësi për krijimin e përfitimeve të reja ekonomike dhe mbështetjen e komuniteteve rurale.
Takimet e nën-komiteteve të MSA-së shërbejnë për të vlerësuar progresin e Kosovës në reformat që lidhen me integrimin evropian, për të identifikuar sfidat dhe për të përcaktuar veprimet e mëtejshme që duhet të ndërmerren nga institucionet e vendit, me mbështetjen e Bashkimit Evropian.
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