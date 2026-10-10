☁️
Tiranë 18°C · Vranët 10 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0.39%
ARI 4,216 ▲1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
₿ CRYPTO
BTC $83,087 ▲ +0.9% ETH $2,515 ▲ +1.51% XRP $1.4054 ▲ +1.66% SOL $110.5000 ▲ +1.68%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0.39 % ARI 4,216 ▲1.43 %
EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967 EUR/USD 1.1206 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9305 EUR/ALL 91.7741 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4011 EUR/TRY 55.2478 EUR/JPY 177.32 EUR/CAD 1.5967
10 Tet 2026
Breaking
Mickoski: Nuk ekziston “shportë qeveritare” — shporta konsumatore do të prezantohet në Këshillin Ekonomiko-Social Grupi “Perseida” do ta përfaqësojë Maqedoninë në finalen ndërkombëtare të Imagine Music Experience në Bruksel Piktorja e harruar e teozofisë zbulohet në Londër: Ethelwynne Quail hap ekspozitën e parë në jetën e saj artistike «Jailer 2» i Rajinikanth thyen rekorde në rezervimet paraprake: mbi 11 krorë rupi jashtë Indisë, një javë para premierës Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e 8-të të Nënkomitetit të MSA-së për Bujqësi dhe Peshkatari
Menu
Kosova

Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e 8-të të Nënkomitetit të MSA-së për Bujqësi dhe Peshkatari

· 2 min lexim

Përfaqësuesit e Kosovës dhe të Komisionit Evropian kanë diskutuar në Bruksel për reformat në bujqësi, zhvillimin rural, sigurinë ushqimore, çështjet veterinare, peshkatarinë dhe akuakulturën, në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA).

Në takimin e mbajtur më 9 tetor 2026, Komisioni Evropian e ka inkurajuar Kosovën të përshpejtojë miratimin e legjislacionit të mbetur pezull dhe të sigurojë zbatimin efektiv të tij, duke theksuar nevojën për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe administrative.

Vëmendje e veçantë i është kushtuar plotësimit të pozitave të lira të punës dhe sigurimit të burimeve të mjaftueshme financiare, përfshirë shfrytëzimin e plotë të asistencës së Bashkimit Evropian.

Në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, diskutimet janë përqendruar në konsolidimin e tokës bujqësore, përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimin e degradimit të tokës dhe finalizimin e legjislacionit për shërbimet këshilluese dhe organizimin e tregut të produkteve bujqësore.

Sa i përket sigurisë ushqimore dhe çështjeve veterinare, është theksuar rëndësia e zbatimit të standardeve të BE-së, forcimit të kapaciteteve inspektuese dhe sigurimit të burimeve të nevojshme për Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës.

Në këtë kuadër, janë diskutuar edhe funksionalizimi i impiantit për përpunimin e nënprodukteve shtazore, miratimi i legjislacionit për mirëqenien dhe shëndetin e kafshëve, si dhe zbatimi i planit pesëvjeçar për monitorimin dhe kontrollin e sëmundjeve.

Ndërkaq, në sektorin e peshkatarisë dhe akuakulturës, palët kanë vënë në pah nevojën për miratimin e ligjit përkatës në përputhje me legjislacionin e BE-së, përfundimin e inventarit të llojeve të peshqve dhe forcimin e kapaciteteve administrative e financiare. Përafrimi me standardet evropiane në këtë sektor shihet si mundësi për krijimin e përfitimeve të reja ekonomike dhe mbështetjen e komuniteteve rurale.

Takimet e nën-komiteteve të MSA-së shërbejnë për të vlerësuar progresin e Kosovës në reformat që lidhen me integrimin evropian, për të identifikuar sfidat dhe për të përcaktuar veprimet e mëtejshme që duhet të ndërmerren nga institucionet e vendit, me mbështetjen e Bashkimit Evropian.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu