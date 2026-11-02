KQZ kërkesë KAS për gjoba ndaj 15 partive politike për shkelje në financimet
Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi, i është drejtuar zyrtarisht Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS) me kërkesën për vendosjen e sanksioneve administrative ndaj 15 partive politike që morën pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Sipas kërkesës së datës 3 tetor 2026, pas kontrollit dhe auditimit të raporteve financiare për fondet e përfituara dhe shpenzimet e kryera gjatë fushatës zgjedhore, janë konstatuar shkelje të legjislacionit zgjedhor dhe detyrimeve për transparencën financiare.
Shkeljet e evidentuara lidhen me vonesat në dorëzimin e raporteve financiare, mosdorëzimin e tyre nga kandidatët e listave shumëemërore, mosdeklarimin e transaksioneve bankare, si dhe mospërputhje dhe gabime aritmetike e kontabël në dokumentacion.
Gjobat e propozuara nga KQZ:
Në kërkesën drejtuar KAS-it, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve propozon masa të ndryshme administrative, në varësi të shkeljeve të konstatuara. Gjobë prej 2 milionë lekësh propozohet për dy parti politike, për mosdorëzimin e raportit financiar:
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare
Partia Aleanca Arbnore Kombëtare
Ndërsa gjobë prej 500 mijë lekësh propozohet për:
Partia Bashkimi Liberal Demokrat
Partia Aleanca Demokracia e Re
Partia Aleanca Konservatore për Shqipërinë
Partia Kristian Demokrate
Partia Lëvizja Atdheu
Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare
Gjobë prej 100 mijë lekësh propozohet për:
Partia Balli Kombëtar
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut
Partia Djathtas 1912
Partia Socialdemokrate
Partia Nisma Thurje
Dokumenti zyrtar i është përcjellë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, i cili do të shqyrtojë kërkesën dhe do të marrë vendimin përfundimtar në përputhje me përcaktimet e Kodit Zgjedhor.
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