Kroacia hap rrugë për transportuesit: viza speciale afatgjata për shoferët maqedonas nga 23 shtatori
Nga 23 shtatori Kroacia nis pranimin e kërkesave për viza speciale afatgjata për shoferë profesionistë nga Maqedonia e Veriut dhe Ballkani Perëndimor — lehtësim i rëndësishëm, por që nuk e zgjidh plotësisht problemin e rregullit 90/180 në Schengen.
Nga 23 shtatori, Kroacia nis pranimin e kërkesave për viza speciale afatgjata për shoferë profesionistë nga Maqedonia e Veriut dhe Ballkani Perëndimor, raportojnë mediat maqedonase. Masa konsiderohet lehtësim i rëndësishëm për transportuesit maqedonas, të cilët prej vitesh përballen me kufizime serioze në lëvizjen përmes zonës Schengen.
Bëhet fjalë për viza qëndrimi afatgjatë (deri në një vit) për shoferë kamionësh dhe autobusësh nga vendet e treta, të punësuar nga kompani transporti jashtë Bashkimit Evropian që kryejnë itinerare nga dhe drejt Kroacisë. Aplikantët duhet të dëshmojnë qëllimin e udhëtimit dhe të jenë të pajisur me sigurim shëndetësor.
Përfaqësuesi i transportuesve, Muratovska, deklaroi për televizionin TV24 se transportuesit “me viza speciale do të kalojnë përmes Kroacisë”, duke e vlerësuar masën si një hap pozitiv për kamionistët maqedonas.
Megjithatë, masa nuk e zgjidh plotësisht problemin thelbësor — rregullin Schengen 90/180, i cili kufizon qëndrimin e shoferëve maqedonas në Bashkimin Evropian në 90 ditë për çdo periudhë 180-ditore. Beteja për të drejtat e shoferëve maqedonas, pra, vazhdon.
Në këtë kontekst, Kroacia po ndërmerr hapa për të lehtësuar ngarkesat në kalimet kufitare dhe për të përshtatur Ligjin për të Huajt, përfshirë leje të reja të tipit viza-D për shoferë profesionistë.
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