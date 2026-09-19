Spanja godet një rrjet shqiptar të kokainës: 15 të arrestuar, 2.7 tonë drogë dhe makina që lëviznin me mbi 200 km/orë
Policia Kombëtare e Spain ka çmontuar një organizatë kriminale të drejtuar nga shtetas me origjinë shqiptare, e specializuar në transportimin dhe magazinimin e sasive të mëdha të kokainës nga Costa del Sol drejt Katalonjës dhe më pas në tregje të tjera evropiane. Operacioni ka përfunduar me 15 persona të arrestuar, 12 prej të cilëve janë lënë në burg, dhe me sekuestrimin e më shumë se 2,700 kilogramëve kokainë.
Hetimi kishte nisur në vitin 2025 pas informacioneve të marra përmes bashkëpunimit policor ndërkombëtar. Sipas policisë spanjolle, grupi nuk funksiononte si një organizatë tradicionale që kontrollonte të gjithë zinxhirin e drogës, por ishte specializuar në një pjesë veçanërisht të rëndësishme të tij: marrjen, ruajtjen dhe transportimin e kokainës për llogari të organizatave të tjera kriminale.
Hetuesit konstatuan lëvizje të shpeshta mes Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Madridit, Levantes dhe Katalonjës. Në një prej operacioneve të transportit, anëtarët e grupit përshkuan më shumë se 2,000 kilometra brenda një dite, duke përdorur deri në pesë automjete dhe duke lëvizur në segmente të caktuara me shpejtësi mbi 200 kilometra në orë. Makinat shërbenin edhe si eskortë dhe kundërvëzhgim për automjetin që transportonte drogën.
Goditja kryesore u zhvillua më 10 prill. Në katër kontrolle në Málaga, Marbella, Estepona dhe Churriana, policia sekuestroi 1,434 kilogramë kokainë, rreth 800 gramë tusi, dy armë zjarri dhe disa automjete. Në të njëjtën kohë, në Sant Just Desvern, pranë Barcelonës, policia zbuloi një vilë luksoze që përdorej praktikisht vetëm si magazinë droge. Në garazhin e saj ndodheshin edhe 1,351 kilogramë kokainë.
Vila ishte marrë me qira vetëm për periudha shumë të shkurtra, ndonjëherë për një fundjavë, një metodë që sipas hetuesve synonte ta bënte më të vështirë zbulimin e vendeve ku magazinohej droga. Pozicioni pranë Barcelonës kishte edhe një avantazh tjetër për organizatën: afërsinë me kufirin francez dhe mundësinë për ta shpërndarë shpejt kokainën në vende të tjera të Bashkimit Evropian.
Operacioni vazhdoi gjatë muajve të mëpasshëm. Tre persona të tjerë u arrestuan në Pilar de la Horadada, në Alicante, ndërsa më 10 qershor u kryen kontrolle të reja në Marbella dhe Estepona. Arrestime të tjera u kryen në Málaga dhe Barcelona. Gjatë verës u kapën edhe anëtarë që kishin dalë nga Spanja ose ishin fshehur, ndaj të cilëve ishin lëshuar urdhër-arreste evropiane dhe ndërkombëtare.
Bilanci përfundimtar është i konsiderueshëm: përveç mbi 2.7 tonëve kokainë, policia ka sekuestruar 29 automjete luksoze dhe ka bllokuar tetë të tjera, si dhe 13,800 euro cash, bizhuteri, ora të shtrenjta, kriptoasete, llogari bankare, produkte financiare dhe pasuri të lidhura me grupin.
Sipas drejtuesve të njësive spanjolle kundër krimit të organizuar, rrjeti kishte një strukturë me lidhje të forta familjare dhe përdorte biznese të sektorit të automjeteve, makina të regjistruara në emër të personave të tjerë dhe kontrata të parregullta për të fshehur aktivitetin. Disa prej anëtarëve të tij njiheshin prej vitesh nga njësitë që hetojnë krimin e organizuar shqiptar në Spanjë.
Rëndësia e operacionit shkon përtej sasisë së drogës së sekuestruar. Hetimi tregon një zhvillim të modelit të krimit të organizuar shqiptar në Evropën Perëndimore: grupe që nuk merren domosdoshmërisht me çdo fazë të trafikut, por ofrojnë shërbime logjistike të specializuara për organizata të tjera, nga ruajtja e kokainës deri te transporti i saj ndërkufitar.
Delegati i qeverisë spanjolle në Katalonjë, Carlos Prieto, tha pas operacionit se policia kishte goditur një grup me burime të konsiderueshme financiare dhe kapacitete të mëdha logjistike. Hetimi vazhdon, ndërsa të arrestuarit konsiderohen të dyshuar dhe gëzojnë prezumimin e pafajësisë deri në një vendim përfundimtar gjyqësor.
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