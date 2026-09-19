«Buena Vista Social Club» në Broadway: legjenda e Yankees, Bernie Williams, bashkohet me bandën nga 22 tetori
Legjenda e New York Yankees, Bernie Williams, do të ngjitet në skenën e Broadway-t si pjesë e bandës së muzikalit «Buena Vista Social Club». Kitaristi i xhazit i nominuar për Latin Grammy do t’i bashkohet bandës së nderuar me çmimin Tony në teatrin Gerald Schoenfeld për një angazhim të kufizuar gjashtë-javor, nga 22 tetori deri më 29 nëntor, njoftoi produksioni.
Williams bëhet kështu sportisti i dytë profesionist i bejsbollit që i bashkohet prodhimit. Më herët, ish-lojtari i Mets, José “Candelita” Iglesias — sot edhe artist muzikor — u bashkua me kastin si Narratori më 27 gusht dhe tashmë e ka zgjatur angazhimin deri më 15 nëntor. “Jam i emocionuar për mundësinë që të bashkohem me «Buena Vista Social Club», sepse kjo muzikë ishte pjesë e fëmijërisë sime”, tha Williams në një deklaratë. “Kujtoj nënën time që e dëgjonte këtë muzikë të dielave pasdite dhe më sjell ndërmend kohë të mrekullueshme me familjen kur isha fëmijë. Mundësia për ta luajtur të njëjtën muzikë në Broadway, në këtë shfaqje, është vërtet një ëndërr që bëhet realitet.”
Produksioni njoftoi gjithashtu se ylli televiziv Gina Torres («Suits», «Firefly», «911: Lone Star») do të marrë rolin e Omara Portuondo-s nga 13 tetori deri më 29 nëntor, ndërsa ylli origjinal dhe fituese e çmimit Tony, Natalie Venetia Belcon, mungon për të luajtur Claudian në «In the Heights» në New York City Center. «Buena Vista Social Club», që hapi premierën më 19 mars 2025 në Schoenfeld, u nominua për 11 çmime Tony në vitin 2025 dhe fitoi pesë prej tyre. I frymëzuar nga albumi legjendar kubanez që fitoi Grammy-n në vitin 1997, muzikali me libret nga Marco Ramirez sjell në skenë historinë e muzikantëve që e jetuan atë epokë.
I lindur në Porto Riko, Williams është kitarist klasik i shkolluar; pas 16 vitesh karrierë në bejsboll — ku u shpall 5 herë All-Star, fitoi 4 tituj të World Series dhe titullin e lojtarit më të mirë sulmues të Ligës Amerikane në 1998 — ai iu përkushtua muzikës. Albumi i tij debutues «The Journey Within» (2003) u pasua nga «Moving Forward» (2009), që i solli nominimin për Latin Grammy dhe përmban bashkëpunime me Bruce Springsteen e Jon Secada. Në vitin 2015, Yankees-i tërhoqi zyrtarisht numrin e tij 51.
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/yankees-legend-bernie-williams-joining-the-band-of-buena-vista-social-club-on-broadway
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