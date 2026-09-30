Kurti kërkon bashkëpunim në diplomaci: Serbia e Rusia do të mundohen ta përdorin aktgjykimin kundër Kosovës
Kryeministri Albin Kurti deklaroi se Serbia dhe Rusia do të përpiqen ta përdorin aktgjykimin e Dhomave të Specializuara kundër Kosovës, dhe kërkoi një fushatë të përbashkët të diplomacisë publike, sipas Klan Kosova.
Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se Rusia dhe Serbia do të mundohen ta përdorin aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së kundër Kosovës, siç raporton Klan Kosova.
Për këtë arsye, sipas Klan Kosova, Kurti ka kërkuar bashkëpunim dhe një fushatë të përbashkët në fushën e diplomacisë publike, në mënyrë që vendi të jetë i përgatitur për sfidat që vijnë pas këtij procesi gjyqësor.
“Natyrisht që duhet të ndërmarrim edhe një fushatë të përbashkët sa i përket diplomacisë publike, sepse natyrisht që do të ketë përpjekje nga Serbia dhe Rusia që aktgjykimi i Dhomave të Specializuara të përdoret kundër Republikës së Kosovës, ndonëse është e qartë se nuk e kanë aq kollaj siç e kanë menduar, për shkak se e para, e ashtuquajtura shtëpia e verdhë, dhe i ashtuquajturi trafikim i organeve, që ishte shpikje e deputetit rus në Këshillin e Evropës, nuk ia arriti as tek aktakuza”, u shpreh Kurti.
Aktgjykimi i Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së — Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit — u shpall më 16 shtator 2026 dhe ka shkaktuar reagime të forta në Kosovë. Deklarata e Kurtit vjen pikërisht në mes të aktiviteteve të vazhdueshme diplomatike që po zhvillohen rreth këtij aktgjykimi dhe pasojave të tij politike.
Si përmbyllje, Kurti kërkoi një veprim të koordinuar diplomatik, në mënyrë që aktgjykimi të mos keqpërdoret për të dëmtuar qëndrimin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës.
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