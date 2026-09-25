🌫️
Tiranë 13°C · Mjegull 25 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.43 ▼2.3%
ARI 4,322 ▲0.55%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $83,680 ▼ -0.73% ETH $2,679 ▼ -0.27% XRP $1.5547 ▲ +1.61% SOL $121.1400 ▲ +3.84%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.43 ▼2.3 % ARI 4,322 ▲0.55 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.43 ▼2.3 % ARI 4,322 ▲0.55 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
«Çmimet Tony 2027» formojnë komitetin e nominimeve: Lorna Luft, William Ivey Long dhe Sanaz Toossi në 65 anëtarë Maqedonasit bastojnë më shumë sesa investojnë: 852 milionë euro në lojërat e fatit, vetëm 372 milionë në fondet investuese Kinematografi polak Łukasz Żal fiton ‘Kamerën e Artë 300’ në festivalin ‘Vëllezërit Manaki’ Volejboll Femra, Kupa e Shqipërisë: Studenti-Partizani, është finale Sam Darnold rikthehet në formacion dhe do të nisë për Seahawks ndaj Commanders
Menu
Kosova

Kurti kërkon mbështetjen e Danimarkës për statusin kandidat të Kosovës në BE

· 2 min lexim

Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar mbështetjen e Danimarkës për avancimin e statusit të aplikimit të Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian, gjatë një takimi lamtumirës me ambasadorin jo rezident danez, Christian Grønbech-Jensen.

Kurti ka bërë të ditur se me ambasadorin danez ka biseduar për marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve dhe forcimin e mëtejmë të tyre.

“Duke shprehur mirënjohje ndaj Danimarkës, kërkova mbështetje për të avancuar statusin e aplikimit të Kosovës në shtet kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian”, ka shkruar Kurti.

Ai ka theksuar se Kosova është e përkushtuar edhe në synimin strategjik për t’u bërë pjesë e NATO-s.

“Republika jonë, përveçse e përcaktuar qartë dhe e palëkundur, është e përkushtuar në synimin strategjik për t’u bërë pjesë e NATO-s”, ka shkruar ai.

Kurti tha se e ka falënderuar ambasadorin Grønbech-Jensen për shërbimin dhe kontributin e tij, ndërsa nga ambasadori ka pranuar urime për Qeverinë dhe mandatin e ri.

Ai po ashtu e ka uruar ambasadorin për marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Grenlandën, për forcimin e mbrojtjes dhe sigurisë në Arktik dhe Atlantikun e Veriut.

“Krahas drejtësisë, energjisë, arsimit e teknologjisë, biseduam për mënyrat dhe mundësitë konkrete të thellimit të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, si dhe për rritjen e investimeve daneze në vendin tonë”, ka shkruar Kurti.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu