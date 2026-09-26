Fritto misto italiane — fruta deti dhe perime të skuqura krokante
Krokante nga jashtë, e butë nga brenda: receta klasike italiane e frutave të detit të skuqura me limon të freskët, gati për 35 minuta.
Fritto misto është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës italiane: një përzierje e artë dhe krokante frutash deti dhe perimesh të skuqura, që shërbehet e nxehtë me feta limoni. E thjeshtë në përbërës, por kërkon kujdes në detaje — vaji i nxehtë në temperaturën e duhur dhe një kore e lehtë mielli janë sekreti i suksesit.
Përbërësit (për 4 persona):
- 400 g kallamarë të pastruar, të prerë në rrathë (trupat) + tentakulat
- 300 g karkaleca të qëruar
- 200 g fileto peshku të bardhë (merluc ose levrek), të prerë në copa
- 1 kungulleshë e vogël, e prerë në shirita të hollë
- 100 g miell gruri
- 50 g niseshte misri
- 1 lugë çaji kripë
- Piper i zi i bluar, sipas shijes
- Vaj luledielli për skuqje të thellë
- 1 limon, i prerë në feta
- Majdanoz i freskët për servirje
Hapat e përgatitjes:
- Thaji mirë me letër kuzhine frutat e detit dhe copat e peshkut — lagështia është armiku i kores krokante.
- Në një tas të gjerë përzie miellin me niseshten e misrit, kripën dhe piperin.
- Ngroh vajin në një tigan të thellë në 170–180°C; vaji është gati kur një majë brumi skuqet dhe del në sipërfaqe për pak sekonda.
- Rrotullo copat e peshkut, frutave të detit dhe perimet në përzierjen e miellit dhe shkundi mirë tepricën.
- Skuq në porcione të vogla për 2–3 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë; mos e mbush tiganin që vaji të mos ftohet.
- Hiqi me lugë të shpuar, vëri mbi letër thithëse dhe kriposi lehtë menjëherë sa janë të nxehta.
- Serviri menjëherë me feta limoni, majdanoz të freskët dhe salcën tënde të preferuar.
Koha: Përgatitja 20 minuta · Gatimi 15 minuta — Porcionet: 4
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