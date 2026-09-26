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Fritto misto italiane — fruta deti dhe perime të skuqura krokante

Krokante nga jashtë, e butë nga brenda: receta klasike italiane e frutave të detit të skuqura me limon të freskët, gati për 35 minuta.

· 2 min lexim
Foto: Sarah Stierch / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Fritto misto është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës italiane: një përzierje e artë dhe krokante frutash deti dhe perimesh të skuqura, që shërbehet e nxehtë me feta limoni. E thjeshtë në përbërës, por kërkon kujdes në detaje — vaji i nxehtë në temperaturën e duhur dhe një kore e lehtë mielli janë sekreti i suksesit.

Përbërësit (për 4 persona):

  • 400 g kallamarë të pastruar, të prerë në rrathë (trupat) + tentakulat
  • 300 g karkaleca të qëruar
  • 200 g fileto peshku të bardhë (merluc ose levrek), të prerë në copa
  • 1 kungulleshë e vogël, e prerë në shirita të hollë
  • 100 g miell gruri
  • 50 g niseshte misri
  • 1 lugë çaji kripë
  • Piper i zi i bluar, sipas shijes
  • Vaj luledielli për skuqje të thellë
  • 1 limon, i prerë në feta
  • Majdanoz i freskët për servirje

Hapat e përgatitjes:

  1. Thaji mirë me letër kuzhine frutat e detit dhe copat e peshkut — lagështia është armiku i kores krokante.
  2. Në një tas të gjerë përzie miellin me niseshten e misrit, kripën dhe piperin.
  3. Ngroh vajin në një tigan të thellë në 170–180°C; vaji është gati kur një majë brumi skuqet dhe del në sipërfaqe për pak sekonda.
  4. Rrotullo copat e peshkut, frutave të detit dhe perimet në përzierjen e miellit dhe shkundi mirë tepricën.
  5. Skuq në porcione të vogla për 2–3 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë; mos e mbush tiganin që vaji të mos ftohet.
  6. Hiqi me lugë të shpuar, vëri mbi letër thithëse dhe kriposi lehtë menjëherë sa janë të nxehta.
  7. Serviri menjëherë me feta limoni, majdanoz të freskët dhe salcën tënde të preferuar.

Koha: Përgatitja 20 minuta · Gatimi 15 minuta — Porcionet: 4

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